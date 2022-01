Kinh tế trang trại: Tín hiệu lạc quan

(GLO)- Đến nay, kinh tế trang trại ngày càng phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho một bộ phận lao động nông thôn.





Chuyển biến rõ nét



Trên khu đất rộng hơn 4,5 ha, ông Phạm Văn Thông (thôn Tú Thủy 4, xã Tú An, thị xã An Khê) trồng đủ các loại cây như: vải, nhãn, táo, vú sữa và hoa hồng ngoại. Những năm trước, mỗi vụ, gia đình ông thu được hơn 3 tấn nhãn và khoảng 25 tấn vải, giá bán 40-50 ngàn đồng/kg nên thu nhập ổn định. Đặc biệt, vườn hoa hồng cổ đem lại thu nhập ổn định, không chỉ bán hoa tươi quanh năm mà còn chiết xuất tinh dầu cung cấp thị trường. Nhờ đó, mỗi năm, trang trại đem lại cho ông lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng.



Toàn tỉnh hiện có 327 trang trại đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tổng diện tích đất trang trại là 1.588 ha, bình quân mỗi trang trại khoảng 4,86 ha, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp cận vay vốn đầu tư sản xuất. Vốn đầu tư vào các trang trại của tỉnh ước đạt 108 tỷ đồng, bình quân mỗi trang trại khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong năm, các trang trại đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 1.632 lao động.

Vườn sầu riêng tại trang trại Five A (xã Glar, huyện Đak Đoa) đã cho quả. Ảnh: Nguyễn Diệp



Đánh giá về hiệu quả của kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, ông Y Nguyên Ênuôl-Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Hầu hết các chủ trang trại đầu tư cơ sở vật chất hoàn thiện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Nhiều trang trại có giá trị sản xuất hàng năm tương đối lớn, điển hình như: trang trại chăn nuôi bò của bà Võ Thị Mai (tổ 2, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) 20 tỷ đồng/năm; trang trại trồng chuối kết hợp hệ thống năng lượng mặt trời của ông Bùi Minh Hiệu (thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) 2 tỷ đồng/năm; trang trại nuôi dê thịt của ông Nguyễn Hoàng Đức (thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) 20 tỷ đồng/năm; trang trại tổng hợp kết hợp hệ thống điện mặt trời của ông Đinh Tấn Hiệp (tại xã Ia Boòng và Ia Me, huyện Chư Prông) 2,7 tỷ đồng/năm…



Mở hướng phát triển kinh tế



Thời gian qua, các trang trại phát triển cả về quy mô, giá trị hàng hóa và đa dạng hóa loại hình. Nhờ đó, mô hình trang trại khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, vốn, kỹ thuật… tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực cạnh tranh trên thị trường, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới.



Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho hay: Những năm gần đây, bà con nông dân đã đầu tư, liên kết phát triển theo hướng kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ. Huyện đã tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích người dân đầu tư phát triển kinh tế trang trại, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cao, đủ sản lượng cung cấp thị trường. Huyện khuyến khích sản xuất tập trung nhằm tạo vùng nguyên liệu hàng hóa, áp dụng công nghệ tiên tiến và liên kết sản xuất gắn tiêu thụ chế biến để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) đầu tư nuôi dê theo hướng trang trại. Ảnh: Quang Tấn



Mặc dù đã có bước phát triển nhưng theo Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thì: Hiện nay, các chủ trang trại còn thiếu vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Việc cơ giới hóa chưa được chú trọng, bởi quy mô còn nhỏ, sử dụng lao động phổ thông nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Bên cạnh đó, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, chất lượng sản phẩm không đồng đều, chưa ổn định, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến, bảo quản còn hạn chế; chưa tạo sự liên kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm…



“Thời gian tới, Chi cục sẽ mở các lớp đào tạo, hỗ trợ năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường tiêu thụ cho các chủ trang trại; khuyến khích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng. Đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại… Bên cạnh đó, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại như hỗ trợ kinh phí tập huấn, xây dựng trang trại điển hình trong nông nghiệp”-ông Y Nguyên Ênuôl thông tin.



NGUYỄN DIỆP - QUANG TẤN