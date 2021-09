Giá tiêu cao gấp đôi năm ngoái, dân rục rịch trồng mới, chuyên gia cảnh báo ngay

Giá tiêu hôm nay 5/9 duy trì ở mức 73.000 - 77.000 đồng/kg, tuy nhiên, mức giá này đã cao hơn nhiều so với năm ngoái nên nông dân nhiều địa phương Tây Nguyên đã mạnh dạn trồng mới cây tiêu.





Giá tiêu hôm nay 5/9: Giảm nhẹ



Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay 5/9 ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm giảm nhẹ, bình quân giá tiêu ở mức 73.000 - 77.000 đồng/kg.



Theo đó, giá tiêu hôm nay 5/9 ở Đồng Nai đạt 73.000 đồng/kg; trong khi giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk đạt 73.500 - 74.500 đồng/kg.



Giá tiêu hôm nay 5/9 ở Bình Phước đạt 75.500 đồng/kg trong khi giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất thị trường, 77.000 đồng/kg.



Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), việc thay đổi tư duy, trồng tiêu theo hướng hữu cơ, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm đã giúp hạt tiêu của Việt Nam chinh phục được thị trường trong và ngoài nước với giá thành cao hơn.



Tháng 8/2021, giá tiêu tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 7/2021. Ngày 27/8/2021, giá hạt tiêu đen trong nước tăng từ 2,8 – 4,8% so với ngày 30/7/2021. Mức tăng thấp nhất là 2,8% tại tỉnh Đồng Nai; mức tăng cao nhất là 4,8% tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk và huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, lên mức 73.500 – 78.500 đồng/kg.



Giá hạt tiêu trắng ở mức 117.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2021 và tăng mạnh so với 67.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2020.





Trong ảnh: Nông dân Gia Lai thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Báo Gia Lai.



Giá tiêu xuất khẩu cũng lập kỷ lục



Theo ước tính, lượng hạt tiêu xuất khẩu trong tháng 8/2021 đạt xấp xỉ 17.000 tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021, trị giá 63,13 triệu USD, giảm 35,8% về lượng và giảm 33,6% về trị giá so với tháng 7/2021.



Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu ước đạt trên 197.000 tấn, trị giá 654,6 triệu USD, giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 47,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 là nguyên nhân khiến xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam giảm trong tháng 8/2021.



Dự báo xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn trong thời gian tới. Xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường chính có xu hướng chậm lại hoặc giảm mạnh.



Hiện lượng hạt tiêu còn lại trong dân không nhiều, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu cũng không mấy mặn mà do giá cước phí vận chuyển tăng “phi mã” và các biện pháp phòng chống dịch bệnh rất nghiêm ngặt.



Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu lại cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Cụ thể, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong tháng 8/2021 đạt 3.736 USD/tấn – mức cao nhất kể từ tháng 1/2018, tăng 3,4% so với tháng 7/2021 và tăng mạnh 49,4% so với tháng 8/2020.



Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 3.321 USD/ tấn, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm 2020.



Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh đã đóng góp rất lớn vào mức tăng chung của toàn ngành hạt tiêu Việt Nam. Đây được coi là tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh giá xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản khác giảm.





Giá tiêu tăng cao, nhiều nông dân Gia Lai đã trồng mới nhiều diện tích tiêu. Ảnh: Báo Gia Lai



Điều đáng ghi nhận là, 7 tháng đầu năm 2021, cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu có sự thay đổi khá lớn.



Doanh nghiệp giảm xuất khẩu hạt tiêu thô, thay vào đó là các chủng loại đã qua sơ chế hoặc chế biến chuyên sâu.



Ngoài ra, ngành hạt tiêu đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhằm phục vụ cho ngành sản xuất mỹ phẩm.

Giá tiêu tăng cao, nông dân rục rịch trồng mới



Ghi nhận tại nhiều địa phương Tây Nguyên, với mức giá như hiện tại cao gấp đôi năm ngoái nên nhiều hộ dân trong khu vực Tây Nguyên đã trồng mới lại cây tiêu. Hiện, nông dân Gia Lai đã bắt đầu trồng mới nhiều diện tích tiêu.



Theo đánh giá, thời điểm này, việc phát triển mới diện tích hồ tiêu tại Gia Lai là phù hợp.



Bởi hiện tại, mầm bệnh trong đất đã giảm sau nhiều năm dừng canh tác hồ tiêu. Giá tiêu tăng cũng tạo thêm động lực cho người dân.



Tuy nhiên, ngành chức năng tỉnh Gia Lai khuyến cáo, người dân không nên thấy giá tiêu cao mà trồng quá ồ ạt.

