Gia Lai: Chủ động điều tiết nước sản xuất vụ Đông Xuân

(GLO)- Gia Lai đang bước vào giai đoạn cuối mùa mưa, đầu mùa khô. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh vừa chủ động tích nước, vừa điều tiết hợp lý trong điều kiện mưa lũ có thể xuất hiện bất thường nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập cũng như vùng hạ du, đồng thời đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021.





Chủ động điều tiết nước



Toàn tỉnh hiện có 352 công trình thủy lợi lớn, nhỏ cùng các trạm bơm điện được đầu tư xây dựng tại nhiều địa phương để đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai-đơn vị quản lý và khai thác 12 hồ chứa thủy lợi lớn cùng 22 đập dâng nằm rải rác ở 11 huyện, thị xã, thành phố, từ tháng 10 đến nay, do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh đều có mưa.

Đơn vị đã chủ động tích nước tại các công trình thủy lợi và hồ chứa lớn để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đến thời điểm này, 11/12 hồ chứa đã tích đủ nguồn nước theo dung tích thiết kế. Riêng hồ chứa Ia Ring (huyện Chư Sê), lượng nước mới đạt 76% dung tích nên hiện vẫn đang tiếp tục chờ mưa.

Mực nước tích trữ tại công trình thủy lợi Ayun Hạ đã qua tràn xả lũ. Ảnh: Nguyễn Diệp



Ông Hoàng Bình Yên-Trưởng phòng Quản lý nước (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) cho biết: “Thời điểm này đang bước vào giai đoạn cuối mùa mưa, đầu mùa khô nên đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp vừa tích nước, vừa điều tiết, vận hành công trình nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập trong điều kiện dự báo vẫn còn mưa bão xuất hiện từ nay đến cuối năm. Công ty cũng đã chỉ đạo các xí nghiệp thủy nông trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đánh giá mực nước tại các hồ, đập và lên kế hoạch tích nước, điều tiết xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn vùng hạ du của công trình”.



Cùng với sự chủ động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai trong việc tích nước tại các hồ chứa lớn, hiện nay, một số địa phương như Krông Pa, Ia Grai, Kbang... cũng đang chủ động tích trữ nguồn nước ở các hồ chứa nhỏ để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sắp đến.



Tập trung sửa chữa kênh mương



Mưa lũ xuất hiện liên tiếp hơn 1 tháng qua khiến một số hạng mục ở các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại. Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 12 đã gây hư hỏng, sạt lở và bồi lấp kênh, công trình trên kênh; ước thiệt hại sơ bộ khoảng 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, một số hạng mục công trình tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa hiện vẫn còn ngập nước nên chưa thể thống kê thiệt hại.

Ông Hoàng Bình Yên cho hay: “Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, hiện nay, Công ty đang cung cấp vật tư, đưa máy múc xuống các xí nghiệp thủy nông trực thuộc để tập trung sửa chữa, khắc phục, nạo vét các sự cố sạt lở, bồi lấp đất trên các tuyến kênh mương nhằm đảm bảo dẫn nước cho người dân sản xuất trong vụ Đông Xuân sắp đến”.

Hệ thống kênh chính của công trình thủy lợi Ayun Hạ đảm bảo dẫn nước phục vụ người dân sản xuất vụ Đông Xuân. Ảnh: Nguyễn Diệp







Dự kiến, trong vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 70.378 ha cây trồng các loại. Trong đó, cây lương thực 29.524 ha, cây có củ 11.325 ha, cây thực phẩm 17.432 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 9.540 ha…



Cũng theo ông Yên, khu vực 22 đập dâng lượng nước đang duy trì ở mức cao như đập dâng Ia Lâu và Ia Lốp (huyện Chư Prông), người dân một số địa phương đã chủ động sản xuất sớm nhằm tránh hạn cuối vụ. Đối với một số công trình thường xuyên bị hạn như hệ thống thủy lợi An Phú (TP. Pleiku), đập dâng Phạm Kleo, Ia Pết (huyện Chư Sê), đơn vị đã làm việc với chính quyền địa phương khoanh vùng những diện tích đảm bảo nguồn nước tưới để người dân sản xuất; còn những khu vực xa kênh mương, khu tưới thì vận động người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp để tránh thiệt hại do thiếu nước tưới trong vụ Đông Xuân 2020-2021.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Lương-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: “Hiện nay đang là cuối mùa mưa đầu, mùa khô nên các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi của tỉnh và địa phương chủ động tích nước theo đúng dung tích thiết kế, đảm bảo phục vụ sản xuất. Trước những thiệt hại về hệ thống kênh mương bị bồi lấp đất, cát do ảnh hưởng của mưa lũ, đề nghị các địa phương và đơn vị quản lý, khai thác công trình tập trung phương tiện máy móc nạo vét kênh mương, khắc phục những hư hỏng. Còn các hồ chứa lớn chưa tích đủ lượng nước thì phải có kế hoạch tích nước và điều tiết hợp lý, đảm bảo an toàn cho từng công trình”.

NGUYỄN DIỆP