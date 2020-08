Bình Định: Nuôi gà bằng tỏi, gừng, nghệ, lá mơ lông...gà thường cũng biến thành gà đặc sản

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phù Cát triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát.





Bình Định là một trong những tỉnh có ngành chăn nuôi khá phát triển, trong đó có chăn nuôi gia cầm. Chăn nuôi đang tạo nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân trong tỉnh Bình Định.



Các hộ tham quan mô hình nuôi gà thả vườn bằng thức ăn phối trộn thảo dược ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.



Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi gà của các hộ còn thấp do các hộ chăn nuôi chưa áp dụng triệt để quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, các hộ nuôi nhiều về hình thức nuôi nhốt, thời gian xuất bán ngắn chưa tạo ra sản phẩm chất lượng cao nên giá cả thị trường thường biến động thấp.



Điều đáng quan ngại là tình trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, dẫn tới tồn dư kháng sinh trong sản phẩm và tăng nguy cơ kháng kháng sinh.



Mô hình có 2 hộ tham gia nuôi 1.000 con gà ta một ngày tuổi. Các hộ được Nhà nước hỗ trợ 70% về con giống và vật tư (thức ăn, thuốc thú y, thảo dược). Mô hình áp dụng phương thức nuôi thả vườn, thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học.



Đặc biệt gà trong mô hình được cho ăn bằng thức ăn có bổ sung thảo dược (sản phẩm Biovita của công ty TNHH Biovita Thảo Mộc Việt) phối trộn theo tỷ lệ 0,3-0,5% thảo dược đối với lượng thức ăn. Từ đó giúp tăng cường sức đề kháng cho gà nên gà sinh trưởng, phát triển tốt, không bị dịch bệnh, làm giảm đáng kể việc sử dụng thuốc thú y.



Qua 3 tháng nuôi, gà đạt trọng lượng bình quân 1.72 kg/con, tỷ lệ nuôi sống đạt 98%.



Anh Nguyễn Ngọc Tha - hộ thực hiện mô hình tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) phấn khởi cho biết, mô hình nuôi gà sử dụng thức ăn thảo dược đạt được hiệu quả cao hơn những gì anh mong đợi.



Nuôi gà bằng thức ăn thảo dược đã giảm đáng kể thiệt hại do dịch bệnh. Trước đây, dù tiêm phòng đầy đủ cho đàn gà mà gà vẫn mắc bệnh và chết. Bây giờ chỉ cần thay thuốc kháng sinh bằng bột thảo dược, kết hợp vắc-xin và khoáng chất đầy đủ, bệnh dịch hầu như không có.



Thảo dược bà con nông dân có thể mua ở dạng bột sẵn (như chế phẩm thảo dược Biovita) hoặc tự chế biến từ các nguyên liệu: tỏi, nghệ, gừng, cam thảo, lá mơ lông, húng quế, cây sả, quế, kim tiền, trần bì, cát cánh, bạch linh, bán hạ…



Thạc sỹ Lê Thị Xuân - Trưởng phòng Khuyến nông Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định cho biết: “Năm 2020 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định đã triển khai 7 điểm trình diễn chăn nuôi gà bằng thảo dược cho các huyện như: Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh và Vĩnh Thạnh; mỗi huyện 1.000 con, riêng huyện Hoài Ân 2.000 con. Qua khảo sát và theo dõi, chúng tôi thấy sử dụng thức ăn trộn với thảo dược, gà sinh trưởng và phát triển rất khỏe mạnh, hạn chế được dịch bệnh, không sử dụng thuốc kháng sinh, cho ra sản phẩm sạch, thịt gà thơm ngon an toàn cho người tiêu dùng...".



Theo thạc sỹ Lê Thị Xuân, mô hình này rất hiệu quả nên chúng tôi khuyến cáo người chăn nuôi tiếp rục nhân ra diện rộng để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc đời sống cho gia đình".



Mô hình nuôi gà bằng thảo dược đã mang lại hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế cũng như môi trường, là hướng đi mới trong chăn nuôi gà nói riêng, chăn nuôi gia cầm nói chung, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, độ an toàn của sản phẩm.



https://danviet.vn/binh-dinh-nuoi-ga-bang-toi-gung-nghe-la-mo-longga-thuong-cung-bien-thanh-ga-dac-san-20200825182148926.htm

Theo Minh Tiến (TTKN tỉnh Bình Định)