Thái Bình: Cụ thương binh cụt 1 chân, 85 tuổi vẫn "nuôi đủ thứ con", vợ ngày nào cũng có tiền

Là thương binh, tuy bị cụt một chân, nhưng cụ Nguyễn Quang Trung, 85 tuổi, ở khu Giang Nam, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương (Thái Bình) vẫn miệt mài chăn nuôi "đủ thứ con". Cụ Trung bảo, chăn nuôi chim bồ câu, ngan, gà, vịt, ngỗng giúp cụ khỏe mà sáng ra có cái cho cụ bà đi chợ...



Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, chúng tôi tìm đến gia đình cụ Nguyễn Quang Trung, lúc chúng tôi đến thì ông Trung đang ở khu chuồng trại nuôi chim bồ câu, nuôi ngỗng trắng để cho đàn vật nuôi ăn. Do cụ Trung đang dở tay nên khi thấy chúng tôi đến vợ cụ liền ra tiếp chuyện.





Cụ Nguyễn Quang Trung giới thiệu về giống chim bồ câu ta đang được nuôi trong trang trại của gia đình.





Bà bảo, ông ấy năm nay đã 85 tuổi nhưng nuôi không thiếu thứ gì hết, nào chim bồ câu, nào gà, vịt, ngan, ngỗng...đủ cả. Ngày nào cũng có đồ để cho tôi đi chợ, ngày nào cũng tiền, hai ông bà già tiêu không hết.



"Thấy ông vất vả, nhiều lần tôi và các con khuyên ông nghỉ ngơi thôi nhưng ông ấy không chịu mà vẫn cứ làm. Hễ ngồi chơi một tý là ông ấy "ngứa chân ngứa tay" không chịu được, bảo không làm buồn chân buồn tay sinh ra ốm yếu...", vợ cụ Trung mặn chuyện.



Xong việc ngoài khu chuồng trại, cụ Trung trở vào trò chuyện. Cụ kể, năm 1960, cụ nhập ngũ và được đơn vị cử đi học trung cấp y.



Đến năm 1966 là thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ được điều động vào phục vụ chiến trường Quảng Trị.



Năm 1968, không may đơn vị bị máy bay địch thả bom, cụ may mắn sống sót nhưng do vết thương quá nặng nên cụ mãi mãi mất đi một chân. Cụ trở về quê hương Thái Bình với tỷ lệ thương tật 51%, xếp hạng thương binh 3/4, và tiếp tục công tác trong ngành y.





Ngoài nuôi chim bồ câu, cụ Nguyễn Quang Trung còn nuôi hàng trăm con gà thịt, hàng ngàn con ngan, ngỗng, vịt thịt, vịt đẻ. Trong ảnh: Cụ Nguyễn Quang Trung giới thiệu một con ngỗng trắng to nuôi trong trang trại của gia đình...





Sau khi về hưu, với bản chất cần cù, chịu khó của người nông dân, ý chí của người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa, cụ Trung tiếp tục tìm cách làm giàu, làm kinh tế.



Nhận thấy địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi, cụ mạnh dạn thuê 3 mẫu ruộng trũng để chuyển đổi làm trang trại.



Dẫn phóng viên Dân Việt đi thăm quan mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, cụ Trung cho biết, hơn chục năm về trước, nơi đây là vùng trũng, đất bỏ hoang rất nhiều.



"Tiếc đất, tiếc của tôi cùng với người bạn xin thuê thầu, cải tạo để phát triển kinh tế. Ban đầu chủ yếu nuôi những vật nuôi truyền thống như: gà, ngan, vịt, cá...với quy mô nhỏ nên hiệu quả kinh tế không cao...", cụ Trung nhớ lại.



Đang loay hoay tìm hướng đi mới thì trong một lần tình cờ xem trên ti vi, cụ Trung nhận thấy mô hình nuôi chim bồ câu ta cho hiệu quả kinh tế cao. Sau nhiều lần tìm hiểu và đi thăm quan thực tế, đến năm 2010 cụ Trung đưa loại chim bồ câu ta về nuôi thử nghiệm.



Dù mới đưa về nuôi lần đầu, nhưng chim bồ câu ta phát triển rất tốt và cho hiệu quả kinh tế khá.





Thức ăn cho chim bồ câu ta chỉ là thóc, ngô... nên được bà con và thương lái ưa chuộng vì thịt chắc, thơm ngon.





Nhận thấy nuôi bồ câu ta cho hiệu quả kinh tế cao, cụ Trung tiếp tụ mở rộng chuồng trại để nuôi với số lượng lớn hơn.



Đến nay, sau gần 10 năm nuôi, hiện đàn bồ câu của cụ Trũng đã lên tới gần 200 đôi chim sinh sản. Trung bình mỗi tháng cụ bán gần 50 đôi chim câu thịt thương phẩm, với giá bán chim bồ câu thịt khoảng 120 ngàn/đôi.



Cũng theo cụ Trung, chim bồ câu ta siêu thịt, có thể nặng từ 1,2 kg trở lên, chi phí nuôi thấp mà giá trị kinh tế cao. Thịt chim bồ câu ta nuôi bằng thóc, ngô có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe người già, người mới ốm dậy và trẻ em.



Chim bồ câu ta thường đẻ 8 lứa/năm, mỗi lứa 2 trứng. Thời gian ấp trứng 15 ngày và chim non nuôi đến 1 tháng là có thể xuất bán. Thức ăn cho chim bồ chỉ là thóc, ngô nên được bà con và thương lái ưa chuộng vì thịt chắc, thơm ngon.



Cụ Trung bán chim bồ câu với giá bán 120.000 đồng/đôi thương phẩm, giá bán chim bồ câu giống là 150.000 – 160.000 đồng/đôi.







Cụ Nguyễn Quang Trung cho rằng, tham gia lao động, chăn nuôi giúp cụ vui, sống khỏe...





Ngoài nuôi bồ câu, cụ Trung còn nuôi hàng trăm con gà thịt, hàng ngàn con ngan, ngỗng, vịt thịt, vịt đẻ....Hầu như ngày nào gia đình cụ cũng có sản phẩm để bán.



Nhờ nuôi đủ thứ mà tháng nào cụ Trung cũng có "bỏ ống" được trên 10 triệu đồng.



Cụ Trung tâm sự: "Vì tuổi đã cao lên tôi không thể nuôi chuyên một thứ với quy mô lớn được, mình cứ nuôi mỗi loại một ít. Nuôi nhiều thứ, mỗi loại một ít thì gộp lại thu nhập cũng khá, chưa kể nhà mình nuôi được nên ăn uống thỏa mái, rồi cho các con, các cháu...Chả gì bằng của nhà nuôi được".





"Cứ mỗi lứa tôi nuôi hơn một trăm con gà lai chọi, hàng nghìn con vừa ngỗng, ngan, vịt đẻ và vịt thịt... Bán hết ứa này lại vào lứa mới, cứ quanh năm suốt tháng như vậy. Vì chim, gà, vịt, ngan, ngỗng nhà tôi chủ yếu nuôi bằng thóc ngô nên thịt chắc, thơm ngon. Vì thế, chẳng bao giờ tôi phải mang đi đâu bán, dân quanh đây họ đến tận nhà mua hết", cụ Trung chia sẻ.





