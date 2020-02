Ia Lâu: Tránh hạn nhờ gieo trồng sớm

(GLO)- Hiện nay, nông dân xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, Gia Lai) đã bước vào thu hoạch lúa Đông Xuân 2019-2020. So với các địa phương khác, lúa Đông Xuân của xã Ia Lâu thu hoạch sớm hơn gần 2 tháng do lịch gieo trồng được đẩy lên để tránh khô hạn cuối mùa.

Chiều muộn, ông Lâm Văn Vệ (thôn Bắc Thái) tranh thủ đi thăm đồng. Quan sát kỹ những vạt lúa chín vàng, ông Vệ cho hay, chỉ vài ngày nữa, 1,2 ha lúa Đông Xuân của gia đình có thể thu hoạch. Gia đình ông Vệ có hơn 3 ha đất trồng lúa, trong đó 1,2 ha canh tác được 2 vụ, còn lại chỉ gieo trồng 1 vụ do thiếu nước. Diện tích đất canh tác nằm ở cuối nguồn nước nên để phòng tránh hạn cuối vụ, ông Vệ cũng như các hộ dân đều chấp hành đúng theo lịch gieo trồng của xã, tức là sớm hơn so với nhiều địa phương. Ông cho biết: “Khoảng giữa tháng 11, gia đình tôi đã gieo trồng xong lúa Đông Xuân. So với gieo trồng chính vụ, năng suất lúa xuống giống sớm sẽ không cao bằng nhưng an toàn, không sợ mất trắng”.

Ông Lâm Văn Vệ (thôn Bắc Thái) kiểm tra diện tích lúa của gia đình để chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: P.D

Nhiều năm nay, gia đình ông Vệ đều chọn giống lúa DV108 để gieo trồng trên diện rộng để bán, còn lúa ăn thì chọn giống Mai Lâm, HT1. Ông Vệ lý giải, lúa giống DV108 sinh trưởng mạnh, năng suất ổn định và dễ bán. Chỉ cần thu hoạch xong, phơi đủ khô, thương lái đến tận nơi thu mua với giá 5.500-6.000 đồng/kg. Riêng giống lúa Mai Lâm năng suất kém hơn (khoảng 6-7 tạ/sào) nhưng gạo dẻo, ngon nên trồng để ăn là chính. Ông Vệ cũng cho hay, do bị ảnh hưởng bởi 1 đợt gió mạnh trong giai đoạn trổ đòng và bị sâu đục thân nên năng suất lúa năm nay có giảm so với năm trước. Cụ thể, năm trước, gia đình ông thu 9 tạ/sào, song năm nay dự kiến chỉ đạt 7,5 tạ/sào.

Tương tự, gia đình ông Nông Quang Minh (cùng thôn) cũng chọn giống lúa DV108 để gieo trồng trên diện tích hơn 3 ha. Trong đó, 1,2 ha do mới canh tác được vài năm nên năng suất đạt 9 tấn/ha. Riêng 2 ha còn lại do đất cằn nên năng suất dự kiến chỉ đạt hơn 5 tấn/ha. Năm trước, gia đình ông Minh cũng đã thử trồng giống lúa khác nhưng năng suất không cao, hơn thế thị trường lại không tiêu thụ mạnh. Do đó, ông quay lại trồng giống lúa DV108. Ông Minh nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có giống lúa mới thay thế giống hiện nay. Bởi lẽ, theo kinh nghiệm nhà nông, gieo trồng lâu một giống lúa trên cùng một diện tích thì năng suất sẽ giảm mà không tránh được sâu bệnh”.

Ông Lê Văn Công-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu-thông tin: Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn xã gieo trồng 429 ha lúa, tập trung ở các thôn: Đà Bắc 95 ha, Phố Hiến 55 ha, Lũng Vân 54 ha, Bắc Thái 60 ha, Hòa Bình 40 ha... Nguồn nước tưới được dẫn từ đập dâng Ia Lâu, hồ chứa Plei Pai. Nhiều năm trở lại đây, do chủ động lịch gieo trồng sớm nên diện tích lúa Đông Xuân của xã không bị khô hạn. Thay vì gieo trồng như các địa phương khác, cuối tháng 10, người dân trong xã đã chuẩn bị cho vụ Đông Xuân và đến khoảng giữa tháng 11 thì gieo sạ xong. Cuối tháng 2, bà con sẽ đồng loạt thu hoạch, năng suất lúa trung bình dự kiến đạt 6,5 tấn/ha. Cũng theo ông Công, xã đang quy hoạch xây dựng cánh đồng lúa lớn ở thôn Đà Bắc vì thôn này có diện tích lúa lớn nhất xã với 95 ha.