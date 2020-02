Giá nông sản hôm nay 26/2: Cà phê bật tăng, giá tiêu cao nhất 39.500 đ/kg

Giá nông sản hôm nay 26/2: Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá cà phê nhân xô hôm nay tại Tây Nguyên bật tăng 200 đồng/kg sau 3 phiên giảm liên tiếp. Đối với giá hồ tiêu, sau khi bất ngờ tăng 1.000 đồng/kg vào hôm qua, hôm nay giá tiêu không đổi, giao dịch từ 37.000 - 39.500 đồng/kg.





Giá cà phê bật tăng 200 đồng/kg sau khi giảm liên tục



Thị trường nông sản hôm nay 26/2 ghi nhận sự khởi sắc đối với mặt hàng cà phê khi giá đảo chiều tăng nhẹ. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai cùng tăng 200 đồng/kg, giao dịch tại mức 31.400 đồng/kg.



Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng nhích lên 31.100 đồng/kg.



Giá cà phê xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh (giá FOB) tăng lên mức 1.362 USD/tấn, tuy nhiên mức trừ lùi không đổi, 80 USD/tấn.



Giá cà phê hôm nay 26/2 nhích nhẹ lên từ 31.100 - 31.400 đồng/kg. Ảnh: M.H





Trên thị trường giao dịch cà phê kì hạn, giá cà phê robusta tại London giao tháng 5/2020 tăng 9 USD/tấn, chốt phiên tại mức 1.282 USD/tấn, tương đương tăng 0,71%. Giá cà phê arabica tại sàn New York cũng tăng khá mạnh, chốt phiên ở mức 107,10 cent/lb, tăng 1,2 cent/lb.



Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, năm 2019 Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,61 triệu tấn cà phê (tương đương 26,8 triệu bao), trị giá 2,785 tỉ USD, giảm 13,9% về lượng và giảm 21,2% về giá trị so với 2018. Như vậy, năm 2019, xuất khẩu cà phê Việt Nam đã mất mốc 3 tỉ USD so với vài năm trở lại đây.



Nhìn từ phía cung - cầu, 2019 cũng là năm thế giới được mùa cà phê. Sản lượng cà phê toàn cầu năm 2019 được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đánh giá đạt 174,6 triệu bao (loại 60 kg) hay gần 10,5 triệu tấn. Trong đó, Brazil đạt gần 60 triệu bao, Colombia 14, Việt Nam 30 và Indonesia chừng 10 triệu bao, chỉ 4 nước lớn chiếm gần 65% sản lượng cà phê thế giới.



Điều này đã gây áp lực không nhỏ lên giá cà phê trên thị trường giao dịch kì hạn. Theo đó, giá cà phê robusta trên sàn London – nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thường sử dụng để tham chiếu – có lúc chạm dưới mức 1.200 USD/tấn. Sàn arabica New York cũng chạm dưới 90 US cent/lb, là đáy sâu nhất tính từ năm 2005.





Bảng giá nông sản hôm nay đối với mặt hàng cà phê và hồ tiêu. Nguồn: giacaphe





Giá tiêu hôm nay chững lại, cao nhất 39.500 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu



Sau khi tăng 1.000 đồng/kg vào hôm qua, giá tiêu hôm nay tại các vùng nguyên liệu trọng điểm ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ không đổi, dao động từ 37.000 - 39.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận được từ đầu năm 2020 đến nay.



Trong đó, giá tiêu cao nhất ghi nhận được ở Bà Rịa – Vũng Tàu, đạt 39.500 đồng/kg; tại Bình Phước đạt 38.500 đồng/kg.



Tại Đắk Nông, Đắk Lắk cùng ở mức 38.000 đồng/kg. Thấp nhất ở Gia Lai và Đồng Nai, giao dịch tại mức 37.000 đồng/kg.



Theo nguồn tin từ giatieu.com (giá tiêu được cập nhật 15 phút một lần), trên thị trường thế giới, tại sàn Kochi - Ấn Độ giá tiêu giao ngay trong ngày 25/2 giảm 35 rupee, tương đương 0,1% xuống ở 34.365 rupee/tạ. Giá tiêu kỳ hạn tháng 02/2020 giảm 125 rupee, tương đương 0,37% chốt tại 33.825 rupee/tạ.



