Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai giám sát chuyên đề tại Sở Y tế

(GLO)- Ngày 29-12, tại Sở Y tế, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi giám sát, Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh; xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế trình bày báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Phương

Toàn tỉnh có 17 trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế. Nhân lực y tế tuyến huyện có 1.343 người (trong đó có 407 bác sĩ, 88 y sĩ, 398 điều dưỡng, 42 dược sĩ, 135 kỹ thuật viên y tế, đối tượng khác 273 người). Các trung tâm Y tế tuyến huyện được xây dựng với quy mô từ 80 đến 180 giường bệnh và trang bị các phương tiện cơ bản phục vụ cho công tác khám-chữa bệnh, phòng-chống dịch bệnh.

Giai đoạn 2020-2022, kinh phí UBND tỉnh tạm cấp cho ngành Y tế để triển khai thực hiện phòng-chống dịch hơn 257,5 tỷ đồng. Các Sở, ban, ngành, địa phương đều được huy động tham gia phòng-chống dịch; đặc biệt vai trò tích cực của lực lượng Công an và Quân đội trong điều tra, truy vết, cách ly. Ngành Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện chương trình Quân-dân y kết hợp trong hỗ trợ nước bạn Campuchia phòng-chống dịch Covid-19; thiết lập 14 bệnh viện điều trị Covid-19, trong đó có 3 Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Kích hoạt và vận hành 78 cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. Công an tỉnh lập 134 chốt kiểm tra, kiểm soát với 437 cán bộ, chiến sĩ, huy động 553 cán bộ, chiến sĩ làm công tác truy vết. Lực lượng của Quân khu 5, Quân đoàn 3 tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn tại các ổ dịch và các khu vực phong tỏa, triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng quy định...

Hệ thống y tế dự phòng trên địa bản tỉnh trong những năm qua đã được ra soát, sắp xếp và kiện toàn lại theo hướng tính gọn, giảm đầu mối, nhất là tuyến tỉnh. Hệ thống y tế cơ sở đã góp phần thiết thực làm giảm tỷ lệ mắc và chết do nhiều bệnh dịch nguy hiểm; nhiều nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe người dân đã được triển khai trên toàn tỉnh và đạt hiệu quả thiết thực... Nhờ đó, các chỉ số sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện rõ rệt.

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Hà Phương

Sở Y tế kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi một số điểm của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, nhằm giúp các cơ sở khám-chữa bệnh đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện khám-chữa bệnh cho người có thể bảo hiểm y tế. Kiến nghị với Chính phủ xem xét bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản; xem xét chế độ tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế (đặc biệt là bác sĩ) phù hợp với thời gian đào tạo, phụ cấp thâm niên cho cán bộ y tế. Đồng thời kiến nghị các bộ, ngành tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành Y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi và phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trước mắt, kiến nghị tỉnh đề xuất với Trung ương bố trí đủ vốn để đầu tư xây mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, xây dựng mới và nâng cấp 59 trạm y tế xã từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế...

Các thành viên Đoàn giám sát cũng đã trao đổi, thảo luận những nội dung liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trong đó, nhấn mạnh đến việc xây dựng giá xét nghiệm, thu tiền xét nghiệm và quản lý sử dụng tiền thu dịch vụ xét nghiệm; công tác khám-chữa bệnh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do thu không đủ chi; một số đơn vị thiếu kinh phí chi lương và các khoản phụ cấp; thiếu cán bộ y tế chuyên khoa sâu; việc thực hiện tự chủ đối với các đơn vị y tế tuyến huyện, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa; thiếu bác sĩ...

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Sở Y tế và các thành viên đoàn giám sát nhằm báo cáo, đề nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Y tế cần hoàn thiện báo cáo cụ thể, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, kiến nghị, có cơ chế, chính sách thực hiện phù hợp trong thời gian tới.