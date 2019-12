Bốc thăm V.League 2020: Hà Nội FC "nhức óc" ngay trận đầu

Danh sách 14 đội bóng tham dự V.League 2020: Hà Nội FC, CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, HAGL, Sài Gòn FC, CLB Viettel, Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lịch thi đấu vòng 1: Sài Gòn FC vs SLNA Bình Dương vs SHB Đà Nẵng HAGL vs Than Quảng Ninh Thanh Hóa vs Hải Phòng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Viettel Hà Nội FC vs Nam Định Quảng Nam vs CLB TP.HCM