Tặng 85 xe đạp cho học sinh 19 trường THCS tại TP. Pleiku

(GLO)- Sáng 2-12, tại Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku), Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Phòng-chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) tổ chức Lễ phát động Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2 mở rộng có chủ đề “Ngựa sắt yêu thương-Tương lai bừng sáng” với mục tiêu giảm tỷ lệ bị thương và tử vong trên đường đến trường của học sinh.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các ban, ngành, Ban Giám hiệu các Trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh được tặng xe đạp. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại buổi phát động, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Quỹ AIP đã trao tặng 85 chiếc xe đạp cùng mũ bảo hiểm cho các em học sinh nỗ lực vượt khó của 19 trường THCS tại TP. Pleiku. Chiến dịch xe đạp “Ngựa sắt yêu thương-Tương lai bừng sáng” nhằm thúc đẩy phương thức tham gia giao thông tích cực, khuyến khích học sinh và gia đình sử dụng các loại phương tiện giao thông bền vững-hướng tới tầm nhìn thành phố xanh và trong lành hơn.

Cùng với đó, chiến dịch này còn bao gồm một chuỗi các hoạt động: đào tạo kỹ năng đạp xe an toàn cho 18.135 học sinh ở 19 trường THCS tại TP. Pleiku trong tháng 12-2022 và tháng 1-2023; tổ chức tháng “Vui đạp xe đến trường” và cuộc thi Marathon xe đạp để trao quyền chủ động trong việc nâng cao sức khỏe, tinh thần của bản thân học sinh cũng như cộng đồng nơi các em đang sinh sống.

Các em học sinh vui mừng được hỗ trợ xe đạp đến trường. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có trên 1,3 triệu người tử vong vì tai nạn giao thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với lứa tuổi thanh-thiếu niên.

Do đó, Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giai đoạn 2 đặt mục tiêu giảm thương vong do va chạm giao thông tại khu vực trường học; tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho giáo viên sử dụng tài liệu điện tử an toàn giao thông trong hoạt động giảng dạy cho học sinh tiểu học; tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy phương thức tham gia giao thông tích cực thông qua chiến dịch đi xe đạp đến trường cho học sinh THCS tại TP. Pleiku.