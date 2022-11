Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã Ayun Pa

(GLO)- Ngày 10-11, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 6 (phường Sông Bờ, thị xã Ayunpa) nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Tổ 6 ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: R'Ô HOK

Cùng dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Rơ Lan Nga; lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayunpa; hệ thống chính trị phường Sông Bờ cùng toàn thể cán bộ, Nhân dân tổ 6.

Tại ngày hội, cán bộ và người dân tổ 6 đánh giá kết quả trong một năm qua. Theo đó, tổ 6 có 250 hộ với 1.150 khẩu, bà con theo 3 tôn giáo, gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Đời sống người dân chủ yếu là chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ. Hiện, tổ dân phố có 28 hộ hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 9,6%), 17 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,8%).

Thời gian qua, cán bộ và bà con tổ 6 đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững kỷ cương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong năm 2022, tổ đã thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo”, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Nhờ vậy, kinh tế của bà con từng bước phát triển, nhiều mô hình tăng thu nhập hộ gia đình được xây dựng như: tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê, chăn nuôi gà, trồng dừa xen canh....

Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa-xã hội, thể dục-thể thao có sự phát triển. Từ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư. Cụ thể, năm 2022 có 188/250 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 94%), trong đó, 121 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 1 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thị xã và 4 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và người dân tổ 6 đã đạt được trong thời gian qua. Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thời gian tới, cán bộ và người dân tổ 6 tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư phát triển vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tuy nhiên, tổ còn 17 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo; một bộ phận bà con chưa thực sự tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động, phong trào do các cấp, các ngành của địa phương phát động, sự phối hợp giữa nội bộ trong hệ thống chính trị chưa nhịp nhàng, thường xuyên. Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và tổ chức đoàn thể tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ ngay từ cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận với Ban Nhân dân các chi hội, đoàn thể. Trong đó, tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; chăm lo hơn nữa cho công tác giáo dục, đảm bảo 100% các cháu trong độ tuổi đều được đi học, không có trường hợp bỏ học.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Bờ tặng giấy khen cho gia đình tiêu biểu, tập thể Ban Công tác Mặt trận tổ 6 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động năm 2022. Ảnh: R'Ô HOK

“Từng người dân, từng gia đình giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ; không để xảy ra các tệ nạn xã hội, ma túy, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn”-Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh. Tại ngày hội, cán bộ và Nhân dân tổ 6 đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng 1 phần quà cho tổ dân phố 6.

Dịp này, Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa, hệ thống chính trị phường Sông Bờ đã tặng 45 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, 17 suất quà cho hộ nghèo (400 ngàn đồng/ suất); 28 suất quà cho hộ cận nghèo (100 ngàn đồng/suất); Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường tặng giấy khen cho gia đình tiêu biểu, tập thể Ban Công tác Mặt trận tổ 6 có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.