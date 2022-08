Giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020-2021 tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Ngày 15-8, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát về “Việt thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020-2021” tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ).





Đoàn giám sát do ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương

Qua giám sát thực tế, Trạm Y tế xã Ia Din hiện có 5 nhân viên, gồm: 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ trung học, 1 dân số viên cơ bản đảm bảo số lượng theo quy định; toàn xã có 8 nhân viên y tế thôn, làng, chiếm tỷ lệ 100%; xã có 12 cộng tác viên dân số. Trạm có đủ trang-thiết bị để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; cán bộ y tế có khả năng sử dụng các trang-thiết bị y tế được cấp; 100% nhân viên y tế thôn, làng, cộng tác viên dân số được cấp túi y tế truyền thông theo danh mục của Bộ Y tế.

Trong năm 2020, Trạm Y tế xã Ia Din đã phối hợp với đoàn liên ngành tổ chức 1 đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu hủy tại chỗ hơn 100 gói thực phẩm khô không rõ nguồn gốc. Trong năm 2021, kiểm tra 12 cơ sở, tiêu hủy tại chỗ 44 chai nước ngọt quá hạn sử dụng, 20 món hàng hết hạn sử dụng, 301 sản phẩm không rõ nguồn gốc. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật và an toàn thực phẩm, hướng dẫn phòng-chống ngộ độc thực phẩm cho người dân trong xã.



Trong giai đoạn 2020-2021, Trạm Y tế xã Ia Din đã tổ chức khám bệnh cho hơn 1.670 lượt người, chủ yếu là các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa; tổ chức quản lý, chăm sóc sức khỏe tại nhà, khám sức khỏe định kỳ cho hơn 90% số người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên) 1 năm/lần; các chương trình y tế quốc gia được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo.



Theo báo cáo tại buổi làm việc, huyện Đức Cơ có 9 trạm y tế xã và 1 trạm y tế thị trấn. Tổng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 10/10 xã, trong đó có 5 xã hết hạn năm 2021. Nhân lực của các trạm y tế đảm bảo đủ chức danh nghề nghiệp theo quy định. Hàng năm, cán bộ y tế xã được bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn chuyên môn theo quy định. Các trạm triển khai khai tốt các biện pháp dự phòng, phòng-chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm tại địa phương; giám sát, phát hiện, báo cáo dịch kịp thời; tích cực triển khai các hoạt động xử lý dịch; thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao về y tế dự phòng.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của các xã hoạt động thường xuyên, kịp thời, chủ động triển khai các biện pháp chống dịch đối với Covid-19, sốt xuất huyết, sốt rét. Triển khai tốt các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn xã, chăm sóc sức khỏe cộng đồng…



Bà Siu Blít-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Din báo cáo với đoàn giám sát. Ảnh: Hà Phương



Nhìn chung, công tác y tế giai đoạn 2020-2021 của các xã, thị trấn đạt yêu cầu và kế hoạch được giao; hoạt động của công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không để tử vong do dịch bệnh truyền nhiễm; nhân viên trạm y tế nhiệt tình, trách nhiệm, các nhiệm vụ do Trung tâm Y tế huyện, UBND xã giao được thực hiện kịp thời, đảm bảo yêu cầu.



Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Nhiều Trạm Y tế xây dựng đã lâu nên cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng, cảnh quan chưa được cải thiện nhiều; một số nhân lực về viên chức dân số xã chưa đảm bảo; công tác khám-chữa bệnh mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng số lượt người đến khám ở một số trạm y tế chưa cao; có thời điểm còn thiếu thuốc, thiết bị, vật tư chống dịch; đội ngũ y tế thôn làng chưa phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở một số thôn làng của xã còn cao; việc truyền thông thay đổi hành vi chăm sóc trẻ còn nhiều hạn chế; khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm trang-thiết bị y tế; còn một số bộ phận không nhỏ chủ yếu là người dân tộc thiểu số chưa ý thức được tầm quan trọng của việc theo dõi thai kỳ và sinh con theo kế hoạch; công tác quản lý bệnh không lây nhiễm, người cao tuổi, người khuyết tật còn nhiều hạn chế…



Trung tâm Y tế huyện đề nghị Trung ương có thêm nhiều chính sách để phát triển y tế cơ sở (về cơ sở vật chất, chuyên môn...); có chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế xã, y tế thôn, làng. Đề nghị UBND tỉnh, huyện có kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất của các trạm y tế; có kế hoạch cho nhân viên y tế được học tập, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cũng như chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng với y tế làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân.



Kết luận tại buổi giám sát, ông Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện, của xã trong công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn. Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị trạm y tế xã cũng như Trung tâm Y tế huyện cần sửa đổi, bổ sung lại báo cáo cụ thể hơn, cập nhật số liệu rõ hơn theo từng tiêu chí; tồn tại hạn chế cần đảm bảo đúng thực chất; một số tiêu chí chưa đạt tối đa; kiến nghị, đề xuất cụ thể hơn; chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, làng.

Đối với Sở Y tế cần đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế đã xuống cấp; thuốc, trang-thiết bị, vật tư y tế; nhân lực, năng lực cán bộ lãnh đạo của Trung tâm Y tế, trạm y tế cần rà soát lại; đội ngũ nhân viên y tế, đội ngũ cộng tác viên thôn, làng cần thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng. Vấn đề tiêm chủng nói chung, tiêm vắc xin Covid-19 của huyện còn thấp, khó khăn…



HÀ PHƯƠNG