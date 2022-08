An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi ích thiết thực

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (thôn Cửu Đạo, xã Tú An) sinh sống chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp nhưng do đất sản xuất ít nên không mấy dư giả. Cách đây 5 năm, được cán bộ xã tư vấn, chị Hằng đã tham gia gói BHYT gia đình. Đầu tháng 2-2022, chị không may bị vẹo cột sống phải phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thời gian nằm viện kéo dài 1 tháng cùng với chi phí ca phẫu thuật, tổng cộng hết hơn 110 triệu đồng. Nhưng nhờ có BHYT, chị Hằng chỉ phải chi trả hơn 22 triệu đồng. “May mà có BHYT, nếu không thì gia đình tôi không biết xoay xở làm sao”-chị Hằng bộc bạch.

Hơn 10 năm tham gia BHYT cũng là ngần ấy thời gian bà Lê Thị Tài (tổ 2, phường An Bình) đều đặn hàng tháng đến bệnh viện khám, lấy thuốc về chữa bệnh ngoại trú. Bà Tài chia sẻ: “Tôi bị bệnh tiểu đường, hầu như tháng nào cũng đi khám, lấy thuốc điều trị. Tôi mua BHYT mức gần 482 ngàn đồng/năm. Trong khi đó, tiền thuốc chữa tiểu đường đã hơn 100 ngàn đồng/tháng, chưa kể già cả đau ốm thường xuyên, phải đi bệnh viện. Có BHYT đã bớt gánh nặng chi tiêu cho gia đình rất nhiều”.

Theo Chủ tịch UBND phường Lưu Trung Dũng: Phường hiện có 8.469 khẩu. Chúng tôi phấn đấu hết năm 2022, số người tham gia BHYT đạt 90,64%, tương đương 7.676 người. Tính đến cuối tháng 7-2022, toàn phường đã có 7.464 người tham gia BHYT, đạt 88,13%, bằng 97,19% kế hoạch thị xã giao năm 2022.

Người dân chủ động đến cơ quan BHXH thị xã An Khê để làm thủ tục đăng ký, gia hạn BHYT. Ảnh: An Phát

Cửu An cũng là địa phương có tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT cao. Trong 3 tháng đầu năm 2022, xã đã hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã giao. Bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 98%, còn lại là đi làm ăn xa. Để đạt được kết quả này, xã đã tiến hành rà soát để nắm chắc số đối tượng cần vận động tham gia BHYT tự nguyện; tiếp tục bình xét mức thu nhập của các hộ, phân thành nhóm: hộ nông-lâm-ngư nghiệp. Trên cơ sở đó, phân công 2 đại lý BHXH quản lý địa bàn thường xuyên theo dõi, nhắc nhở những hộ gia đình có BHYT sắp hết hạn chuẩn bị tiền để tiếp tục tham gia. Trường hợp gia đình chưa có tiền mua BHYT, đại lý sẽ cho mượn để kịp thời đáo hạn, sau đó trả lại. “Nhờ vậy mà xã đã sớm hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao”-bà Phúc phấn khởi nói.

Phấn đấu bao phủ BHYT toàn dân

Hướng đến mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, thị xã An Khê đã ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp thu hút người dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025; phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia BHYT.

Theo ông Trịnh Duy Phước-Giám đốc BHXH thị xã An Khê, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức giao ban định kỳ về thực hiện chính sách BHYT; phối hợp với Bưu điện thị xã tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tự nguyện; rà soát đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; cập nhật tăng, giảm trên phần dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT theo đúng quy trình văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh.

Cán bộ BHXH thị xã An Khê (bìa phải) giải thích cho người dân hiểu về quyền lợi khi tham gia BHYT. Ảnh: An Phát

“Bảo hiểm Xã hội thị xã cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của BHXH tỉnh, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; phối hợp với cơ quan Thuế trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, xây dựng kế hoạch thực hiện đôn đốc thu, phát triển số người tham gia BHYT”-ông Phước cho biết.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Trần Thị Kim Dung thông tin: “Để đạt mục tiêu đến năm 2025 có hơn 95% dân số tham gia BHYT, thị xã tiếp tục tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn; tích cực vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát, khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách BHYT của các cơ quan, địa phương. Qua đó, từng bước mở rộng, bao phủ BHYT trong toàn dân, góp phần ổn định đời sống người dân và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”.