Chư Sê: Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 7-7, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Trương

Theo báo cáo của Ban ATGT huyện Chư Sê, trong 6 tháng đầu năm 2022, tại huyện Chư Sê đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, 12 người bị thương (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Phương tiện gây tai nạn mô tô 10 vụ, ô tô 2 vụ.

Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện giao thông đi không đúng phần đường quy định, tránh, vượt không quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, lái xe trong tình trạng say rượu, bia, một số thanh-thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng.



Cũng trong thời gian này, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện và Tổ tự quản an toàn giao thông các xã, thị trấn đã phát hiện, lập biên bản trên 896 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Trong đó, phạt cảnh cáo 11 trường hợp, phạt tiền 806 trường hợp, nộp vào ngân sách Nhà nước trên 790 triệu đồng.



Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, để giảm thiểu tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm, Ban ATGT huyện đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tới người dân, nhất là lứa tuổi thanh-thiếu niên và học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn.



ĐINH YẾN