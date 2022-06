Đak Đoa và Phú Thiện ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 20-6, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) và Công an huyện Phú Thiện đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Từ đầu năm đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện Đak Đoa diễn biến hết sức phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả về số vụ và số người chết. Cụ thể, trên địa bàn huyện xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết, 28 người bị thương. So cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông tăng 5 vụ, tăng 7 người chết, giảm 4 người bị thương.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Minh Trung-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban An toàn giao thông huyện-nhấn mạnh: Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT diễn ra từ ngày 20-6 đến 20-9-2022. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Lực lượng tham gia buổi lễ đã ra quân diễu hành, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: R'Ô HOK

Trong đó, các thành viên Ban An toàn giao thông huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông bền vững, tạo chuyển biến tích cực về TTATGT; nghiêm túc thực hiện việc nêu gương trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT; tập trung quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong đảm bảo TTATGT. Lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, đặc biệt tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và khắc phục, xử lý kịp thời các "điểm đen", đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Tại huyện Phú Thiện, trong đợt cao điểm kéo dài 3 tháng, Công an huyện sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ; cơi nới thùng xe và chở hàng hóa quả tải, quá khổ. Ngay trong buổi sáng ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng xe loa trên các tuyến đường chính; đồng thời, triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến đường, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.