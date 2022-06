Quyết liệt phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em dịp hè

(GLO)- Krông Pa (tỉnh Gia Lai) là địa phương có nhiều sông, suối, kênh mương, ao hồ để người dân lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản... Tuy nhiên, những nơi này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro tai nạn đuối nước, nhất là đối tượng trẻ em.

Theo số liệu của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn đã có 16 trẻ em tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ đi tắm sông suối mà không biết bơi, thiếu sự giám sát chặt chẽ của người lớn để rồi xảy ra hậu quả đau buồn.

Vào khoảng 10 giờ ngày 9-6, cháu Trần Quang Thắng (SN 2013, trú tại thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm) được bố chở xuống nhà người thân ở thị trấn Phú Túc chơi. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu Thắng ra phía sau vườn chơi không may bị trượt chân ngã xuống ao và bị chết đuối. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 8-6, cháu Hving Khắc (SN 2016, trú tại buôn Ia Sóa, xã Krông Năng) theo ông ngoại ra suối Ia Kdrai để bắt cá. Sau khi thả lưới được khoảng 15 phút thì ông ngoại đi xuống suối để gỡ cá, còn cháu Khắc đứng trên bờ chơi. Không may cháu Khắc bị trượt chân ngã xuống suối và chết đuối.

Trẻ em học bơi và kỹ năng phòng tránh đuối nước. Ảnh: Gia Hưng

Ông Kpă Thuân-Chủ tịch UBND xã Krông Năng-cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. “Hàng năm, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, buôn, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích cho các em học sinh cũng như người dân. Đồng thời, cắm các biển báo nguy hiểm ở những khu vực dễ xảy ra đuối nước. Tuy nhiên, tình trạng đuối nước vẫn xảy ra”-ông Thuân thông tin thêm.

Để hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em bị tử vong do đuối nước trong dịp hè, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể huyện Krông Pa đã chủ động triển khai các giải pháp phòng tránh. Anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn-cho hay: Ngay từ đầu tháng 6, Huyện Đoàn đã phối hợp với các xã, thị trấn tạo sân chơi cho các em học sinh trong dịp hè. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và quản lý các em học sinh. Thông qua các hoạt động hè nhằm tập hợp, giáo dục thanh-thiếu niên về truyền thống, đạo đức lối sống, bồi dưỡng kỹ năng về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Dự kiến trong tháng 7 này, Huyện Đoàn sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Túc dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi.

Xã Krông Năng cắm biển cảnh báo khu vực thường xảy ra đuối nước. Ảnh: Gia Hưng

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: Để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tử vong do đuối nước, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo vệ, quản lý trẻ em. Đồng thời, tuyên truyền, vận động từng hộ dân làm tốt công tác quản lý, theo dõi, kiểm soát, đảm bảo sự an toàn của trẻ em tại hộ gia đình hoặc khi tham gia các hoạt động xã hội. Tăng cường công tác cảnh báo, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, mất an toàn, có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước để người dân, bản thân trẻ em nhận biết và phòng tránh.

“Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu các em được trang bị tốt kỹ năng bơi lội và có sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của người lớn. Đồng thời, cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các ngành, địa phương, nhà trường, gia đình và xã hội đối với công tác trẻ em. Chú trọng triển khai các hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại và tai nạn thương tích. Thực hiện các tiêu chuẩn như “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn cho trẻ em”; tổ chức các lớp sinh hoạt hè, thu hút học sinh tham gia, những nơi có điều kiện có thể dạy bơi cho các em”-ông Hường thông tin.