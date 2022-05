Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà, tri ân các thế hệ đi trước nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh

(GLO)- Ngày 16-5, các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm và tặng quà, tri ân cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, tướng lĩnh quân đội qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).



Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Mẹ Việt Nam Anh hùng

* Chiều 16-5, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Phạm Thị Tố Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các cán bộ tiền khởi nghĩa và nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (thứ 2 bìa trái) tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa bác Nguyễn Hoàng. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, đoàn đã đến thăm 2 cán bộ tiền khởi nghĩa là ông Phạm Văn (tổ 3, phường Tây Sơn), ông Nguyễn Hoàng (94 tuổi, tổ 10, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và gia đình ông Lê Tiễn (Bằng)-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum.



Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Tố Hải đã ân cần thăm hỏi, tri ân cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên lãnh đạo tỉnh đã có nhiều đóng góp trong suốt chặng đường 90 hình thành và phát triển của tỉnh. Bí thư Đảng ủy Khối cũng mong muốn gia đình, các đồng chí tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống và có thêm nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà.

Các cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình cũng gửi lời cảm ơn, đồng thời mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 90 năm qua để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm làm Trưởng đoàn đến thăm Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên. Ảnh: Lê Anh

* Cùng ngày, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).

Trong không khí ấm áp, thân tình, Thiếu tướng Rah Lan Lâm và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên; Thiếu tướng Trần Đình Thu-nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; gia đình đồng chí Nguyễn Đề Oanh-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.



Tại những nơi đến thăm, Thiếu tướng Rah Lan Lâm mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, góp phần chung tay xây dựng tỉnh văn minh, giàu mạnh.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đến thăm, tặng quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Đâu (phường An Bình). Ảnh: Ngọc Minh

* Chiều 16-5, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trên địa bàn thị xã nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Lê Thị Tào (xã Thành An), Lê Thị Hàng (phường Tây Sơn) và Phùng Thị Đâu (phường An Bình); các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Kpă Thìn (Bơ Hâm)-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Mộng Hoàng-nguyên Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà của tỉnh.

ĐINH YẾN-LÊ ANH-NGỌC MINH