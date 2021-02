Công an Gia Lai tích cực thực hiện "nhiệm vụ kép"

(GLO)- Quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón Tết, vừa phối hợp phòng-chống dịch Covid-19, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương đã vào cuộc trấn áp tội phạm với tinh thần chủ động, quyết liệt; không ngại khó khăn, vất vả trên tuyến đầu chống dịch.





Trong lúc tuần tra trong đêm giao thừa, tổ công tác Công an xã Ia Tô (huyện Ia Grai) bỗng nghe tiếng súng nổ. Sau khi tiếp cận, tổ công tác phát hiện đối tượng Trịnh Ngọc Thắm (48 tuổi, trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đang cầm 1 khẩu súng ngắn. Được hỗ trợ của quần chúng, các thành viên tổ công tác áp sát khống chế và tước khẩu súng trên tay Thắm.

Quá trình điều tra, Công an huyện Ia Grai xác định: Thắm nhậu cùng một nhóm thanh niên trong xã Ia Tô và xảy ra mâu thuẫn nên về nhà lấy 1 con dao tự chế cùng 1 khẩu súng ngắn đến truy đuổi. Trong lúc truy đuổi, Thắm rút súng bắn chỉ thiên. Tại cơ quan Công an, Thắm khai nhận đã nhặt được khẩu súng từ năm 2015 cùng 4 viên đạn mang về cất giấu. Phối hợp khám nghiệm, Công an huyện Ia Grai xác định đây là súng K54 (loại súng quân dụng). Công an huyện Ia Grai đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an các địa phương vùng dịch Covid-19 nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Hữu Trường



Công an TP. Pleiku cũng đang tạm giữ đối tượng Võ Quốc Đại (27 tuổi, trú tại tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 10 giờ ngày 11-2, Đại và Lưu Quý Đôn (30 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) đi xe máy vào khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku để cướp giật tài sản. Khi thấy chị Nguyễn Thị Thủy (36 tuổi, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang đi bộ mua sắm trên đường Thi Sách, chúng áp sát cướp giật túi xách của chị rồi bỏ chạy (bên trong túi xách có 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone X và hơn 7,6 triệu đồng). Chị Thủy tri hô, người dân và lực lượng Công an truy đuổi bắt giữ đối tượng Đại cùng tang vật. Hiện Công an TP. Pleiku đang tiếp tục truy bắt đối tượng Đôn để mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng trước pháp luật.



Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 10 đến 16-2), trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, đánh bạc và cố ý gây thương tích. Cơ quan Công an đã điều tra làm rõ 12 đối tượng liên quan, bắt giữ 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 40 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%, đặc biệt là không để xảy ra các vụ trọng án.

Công an các địa phương đã xử lý 29 trường hợp đốt pháo nổ trái phép. Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính hơn 560 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, trong đó có 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội… đã chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội.



Cùng với đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19. Cơ quan Công an đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lập biên bản xử phạt hành chính 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn với số tiền 22 triệu đồng.



Tại các địa phương xảy ra dịch Covid-19, lực lượng Công an các cấp triển khai gần 500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chốt chặn tại 130 điểm phong tỏa, các khu vực cách ly và phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh thành lập 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai gần 600 lượt cán bộ tham gia truy vết, xác minh, khoanh vùng các trường hợp nghi vấn lây nhiễm Covid-19.

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng người” nhằm phát hiện người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, công dân Việt Nam từ các vùng dịch hoặc đi qua các vùng có dịch lây nhiễm cộng đồng đến địa phương để nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư. Lực lượng Công an còn chủ động phối hợp với bộ đội Biên phòng thường xuyên trao đổi thông tin, giám sát tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, góp phần ngăn chặn lây lan dịch Covid-19 vào nội địa.



HỮU TRƯỜNG