Công an tỉnh Gia Lai ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Sáng 15-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ mít tinh, diễu hành, ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tham dự buổi lễ có Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh cùng 350 cán bộ, chiến sĩ của 27 đơn vị thuộc Công an tỉnh.





Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, Đại tá Rah Lan Lâm cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đảm bảo, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp như hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo, tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững…



Do đó, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa-xã hội, vui Tết đón xuân Tân Sửu 2021 của nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc kéo dài từ ngày 15-12-2020 đến ngày 28-2-2021.

Lực lượng Công an diễu hành, ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Văn Ngọc



Trong đợt cao điểm này, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh cùng Công an 17 huyện, thị xã, thành phố sẽ tập trung huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch phản động; trấn áp, triệt phá kịp thời các băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội; nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên; không để xảy ra các vấn đề phức tạp, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.



Được biết, sáng cùng ngày, Công an các địa phương trong tỉnh cũng phối hợp các ngành, đoàn thể đồng loạt tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

VĂN NGỌC