Gia Lai: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền BHXH, BHYT

(GLO)- Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời góp ý vào dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bà Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đầy đủ thành viên Ban chỉ đạo.

Hội nghị có sự tham dự đầy đủ các thành viên Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Theo BHXH tỉnh, đến tháng 2-2020, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 84.846 người, chiếm 10,48% lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh, giảm 0,4% so với năm 2019; trong đó, số người tham gia BHTN mới chỉ có 66.845 người đạt 8,26 lực lượng lao động, giảm 0,28% so với cuối năm 2019; tham gia BHYT có trên 1,33 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,88% dân số; giảm 2,12 so với cuối năm 2019. Đến nay nhóm đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT chỉ mới đạt 90,86%. So với chỉ tiêu phát triển BHYT theo Quyết định 565/QĐ-UBND của UBND tỉnh, chỉ tiêu trong năm 2020, Gia Lai phải đạt 91,05% tỷ lệ dân số tham gia BHYT; Quyết định số 299/QĐ-UBND của UBND tỉnh, năm 2020 Gia Lai có 13% lực lượng lao động tham gia BHXH; 10,4 % lực lượng lao động tham gia BHTN và 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đòi hỏi các cấp ngành cần nỗ lực trong phối hợp để phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, công tác phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh cũng như những giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến của các thành viên về việc góp ý vào dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh.

Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh góp phần thu hút người dân tham gia BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Kết luận hội nghị, Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Với các chỉ tiêu được giao về phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đòi hỏi các sở, ban, ngành, đoàn thể phải có tham mưu, đề xuất, hiến kế, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cần được đẩy mạnh, phổ biến đến từng nhóm đối tượng đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đội ngũ tuyên truyền cần phải có kiến thức, sâu sát đến mọi tầng lớp nhân dân. Đối với ngành Y tế cần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ; ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh; công tác thanh toán chế độ BHYT cần nhanh chóng, thuận lợi cho người dân… từ đó giúp người dân thấy được giá trị và tham gia góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp trong công tác thu hồi nợ đọng; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhất là trong việc trích chuyển kinh phí cho các trường học để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định…