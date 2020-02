Ngành BHXH Việt Nam 25 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội

(GLO)- Sáng 15-2, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28 của Trung ương và nhiệm vụ công tác trong năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc tham dự và chủ trì hội nghị. Về phía điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Sau 25 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức toàn ngành, đến nay BHXH đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tính đến cuối năm 2019, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên cả nước khoảng 3,2 triệu người, toàn ngành giải quyết trên 120 triệu lượt người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản. Đối với việc thực hiện chính sách BHYT trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi cho trên 1.924 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT. Đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội, toàn ngành đã ban hành và triển khai kịp thời các quy định BHYT điện tử, kết nối dữ liệu liên thông với gần 100% các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tại Gia Lai, năm 1995, số người tham gia BHXH chỉ dừng lại 43.000 thì sau 25 năm con số này tăng lên gần gấp đôi (trên 85.700 người); số người tham gia BHYT năm 2003- thời điểm cơ quan BHYT sáp nhập vào cơ quan BHXH có 125.361 người thì đến hết năm 2019 có gần 1,35 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 10,73 lần, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 89% dân số của tỉnh. Đi liền với số người tham gia không ngừng tăng hàng năm là số tiền thu BHXH, BHYT cũng tăng theo tương ứng, từ 26,87 tỷ đồng năm 1995, đến hết năm 2019 số thu trên 2.465 tỷ đồng, tăng gấp 92 lần so với năm đầu mới thành lập.

Đánh giá qua 25 năm hình thành và phát triển, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, số người thụ hưởng BHXH, BHYT không ngừng tăng. Theo đó, đến nay quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh xã hội lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng- hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH. Trong thời điểm bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ngành BHXH Việt Nam, các bộ ngành liên quan cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28 của Trung ương để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Chính phủ và của nhân dân trong sự nghiệp an sinh xã hội.