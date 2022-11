Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Mang Yang

(GLO)- Ngày 7-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư làng Đak Yă và làng Đak Trôk thuộc xã Đak Yă, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Tham dự Ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm. Về phía địa phương có Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Đình Hiệp; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Thị Thanh Nga; đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của xã Đak Yă; người dân làng Đak Yă và Đak Trôk…

Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết tại liên khu dân cư làng Đak Yă và làng Đak Trôk. Ảnh: Thanh Nhật

Tại Ngày hội, thay mặt cán bộ và nhân dân 2 làng, ông Djin-Bí thư Chi bộ làng Đak Trôk-cho biết: Trong năm qua, người dân liên khu dân cư làng Đak Yă và làng Đak Trôk đã gieo trồng được trên 351 ha cây trồng các loại, chăn nuôi hơn 3.000 con gia súc, gia cầm. Tại các làng đều đã có sân bóng đá, bóng chuyền, nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng để đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của bà con; trên 95% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, được tiêm phòng vắc xin đầy đủ, 90% đường giao thông nội làng được bê tông hóa phục vụ tốt nhu cầu đi lại và sản xuất. Năm 2022, làng Đak Yă có 126/179 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 70,39% và làng Đak Trôk có 193/205 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 94,14%... Làng Đak Trôk đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Chi bộ Djin cho hay, thời gian tới, cán bộ và người dân làng Đak Yă tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, làng Đak Ya đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, làng Đak Trôk đạt chuẩn làng nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Nhật

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm và Bí thư Huyện ủy Trần Đình Hiệp đã chúc mừng những thành quả đạt được của cán bộ và người dân 2 làng trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban Nhân dân, các chi hội đoàn thể của 2 làng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của làng, tích cực trong các phong trào thi đua do địa phương phát động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cảnh giác đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đã lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang phối hợp cùng hệ thống chính trị của xã Đak Yă hướng dẫn, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” một cách hiệu quả, phù hợp với thực tế các thôn, làng. Quan tâm giúp người dân chuyển đổi sản xuất sang các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống cho người dân. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm tặng quà cho hộ khó khăn. Ảnh: Thanh Nhật

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà của tỉnh cho tập thể làng Đak Yă và Đak Trôk, đồng thời tặng 10 suất quà cho hộ khó khăn tại 2 làng. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang đã tặng quà ban công tác Mặt trận làng Đak Yă và làng Đak Trôk, cùng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Công an huyện Mang Yang và lãnh đạo xã Đak Yă đã có những phần quà động viên tập thể và các cá nhân tiêu biểu của liên khu dân cư làng Đak Yă và làng Đak Trôk.

Cũng tại buổi lễ, Ban công tác Mặt trận và đại diện các gia đình của 2 làng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

THANH NHẬT