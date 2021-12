Đảm bảo quyền lợi và an toàn cho doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của công dân và doanh nghiệp Việt Nam.



Trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên về việc triển khai công tác bảo hộ công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar luôn theo dõi sát diễn biến tình hình sở tại cũng như tình hình công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại đây; đồng thời đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân và lãnh sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.





Một tháp viễn thông được nhìn thấy ở Myanmar vào năm 2019 - CHỤP MÀN HÌNH MYANMAR TIMES



Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán tại Myanmar đã đề nghị các cơ quan chức năng của Myanmar quan tâm, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam, doanh nghiệp và những người lao động thuộc các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.



Đặc biệt là bảo vệ các quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với thoả thuận của hai bên cũng như luật pháp và thông lệ quốc tế.



Trước đó, tờ The Global New Light of Myanmar đưa tin kể từ cuộc chính biến ngày 1.2 đến nay có 409 tháp viễn thông ở Myanmar bị phe đối lập phá hủy và cho biết 88% trong số đó thuộc về Mytel, một doanh nghiệp viễn thông liên danh giữa Việt Nam và Myanmar. Hồi tháng 9, Mytel cho hay khoảng 70.000 người ở Myanmar bị cho là không thể truy cập internet do các cuộc tấn công nhắm vào tháp viễn thông.

Theo ĐẬU TIẾN ĐẠT (TNO)