Công ty Cao su Chư Prông hoàn thành sản lượng trước 38 ngày

(GLO)- Ngày 27-11, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tổ chức lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021.

Tham dự có các ông Nguyễn Quế Dương-Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Huỳnh Văn Bảo-Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cùng lãnh đạo các Công ty TNHH một thành viên Chư Sê, Chư Păh, Mang Yang, Krông Búk, Ea H’Leo và Chư Mom Ray.

Năm 2021, Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao khai thác 7.000 tấn. Tính đến ngày 23-11, đã khai thác được 7.001 tấn, đạt 100,2% kế hoạch, vượt chỉ tiêu giao trước thời hạn 38 ngày. Theo dự kiến, đến ngày 31-12, công ty phấn đấu khai thác đạt 8.000 tấn, vượt 1.000 tấn và đạt 115,3% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 1,52 tấn/ha.

Đến trước thời điểm tổ chức công bố hoàn thành sản lượng, Công ty có 4 nông trường gồm: Hòa Bình, Thống Nhất, An Biên, An Phú đã hoàn thành kế hoạch giao; trong đó, Nông trường Hòa Bình về đích sớm nhất với thời gian vượt 51 ngày.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Vụ Nông nghiệp Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao bằng khen và tiền thưởng cho tập thể Công ty Cao su Chư Prông. Ảnh: Đinh Yến

Ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể Công ty, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng 100 triệu đồng vì đã về đích sớm trước thời hạn 38 ngày; tặng bằng khen cho 4 tập thể là Nông trường Hòa Bình, Thống Nhất, An Viên, An Phú vì đã có thành tích xuất sắc về trước kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Dịp này, Công đoàn Cao su Việt Nam cũng đã trao tặng bằng khen cho Công đoàn công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch năm 2021. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho công ty vì đã có nhiều thành tích trong công tác an toàn lao động năm 2020. Cục An toàn lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã tặng giấy khen cho ông Võ Toàn Thắng-Tổng Giám đốc Công ty vì đã có nhiều thành tích trong công tác an toàn lao động năm 2020. Công ty TNHH Thuận Lợi và Công ty TNHH Đông Dương cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây tặng 2 mái ấm cho 2 công nhân còn khó khăn về nhà ở.

Cùng với đó, Công ty còn tặng thưởng cho 7 nông trường với tổng số tiền 159 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch thi đua nước rút”, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2021.