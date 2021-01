Những công ty thép "cải tử hoàn sinh", lãi tăng bằng lần năm 2020

Không kể đến những “ông lớn” như Hòa Phát (HOSE:HPG) hay Hoa Sen (HOSE:HSG), nhiều doanh nghiệp thép từng suy giảm mạnh trong giai đoạn 2017-2019 cũng đã thắng lớn và hồi sinh trong năm 2020 nhờ biến động tích cực của giá thép thế giới.



Nhiều doanh nghiệp thép "hồi sinh" trong năm 2020. Ảnh minh họa: Website Nam Kim.



Nhiều công ty thép phục hồi, lợi nhuận tăng bằng lần



Ngoạn mục nhất trong năm 2020 có thể kể đến Thép Pomina (HOSE:POM) khi đã “cải tử hoàn sinh”, xóa được toàn bộ khoản lỗ lũy kế lên tới 309 tỉ đồng trong năm 2019.



Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 được công bố, POM ghi nhận doanh thu 2.561 tỉ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp tăng lên 232 tỉ - cao gấp 2,5 lần con số hồi quý IV/2019.



Trong kỳ, POM tiết giảm đáng kể chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý cũng được tiết giảm. Cùng với khoản thu nhập khác phát sinh đột biến (hơn 53 tỉ đồng), POM theo đó báo lãi trước thuế 166 tỉ đồng, cùng kỳ lỗ 52 tỉ. Lợi nhuận ròng tương ứng thu về 144 tỉ đồng, cải thiện mạnh so với số lỗ 58 tỉ hồi quý IV/2019.



Luỹ kế cả năm, POM ghi nhận 9.885 tỉ doanh thu, lãi sau thuế 16 tỉ đồng, trong khi năm 2019 lỗ ròng lên đến 309 tỉ đồng.



Năm 2020 cũng chứng kiến sự phục hồi của Thép Nam Kim (HOSE:NKG). Từng bị suy giảm mạnh trong giai đoạn 2017-2018 do biến chuyển lớn của ngành thép, NKG đang dần ghi nhận những dấu hiệu tích cực sau nhiều năm tái cấu trúc.



Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của Nam Kim cho thấy doanh thu của doanh nghiệp đạt 3.438,5 tỉ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về tăng đến 137% lên 307,5 tỉ đồng. Trong kỳ, Nam Kim có tiết giảm đáng kể chi phí lãi vay, ngược lại chi phí bán hàng và quản lý tăng đáng kể. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2020 vẫn tăng từ mức 7 tỉ lên gần 154 tỉ đồng.



Luỹ kế cả năm 2020, NKG đạt 11.614 tỉ doanh thu, giảm 5% nhưng lãi ròng đạt 295 tỉ - cao gấp 6,3 lần so với năm 2019.



Trong khi đó, doanh thu trong năm qua của Hoa Sen đạt 27.534 tỉ đồng, giảm 2% so với năm trước đó và mới chỉ thực hiện được 98% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỉ đồng, gấp 3 cùng kỳ và đạt 288% kế hoạch năm.



Rộng cửa tăng trưởng năm 2021



Báo cáo chiến lược đầu tư năm 2021 của Công ty Chứng khoán VNDirect nêu nhận định rằng ngành Vật liệu xây dựng sẽ là ngành được hưởng lợi lớn nhất trong xu hướng đẩy mạnh đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng từ năm 2021.



Theo ước tính của nhóm chuyên gia VNDirect, 40% vốn đầu tư công cho dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và 11 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam sẽ được giải ngân trong năm 2021 và 60% chi phí xây dựng (23,7 nghìn tỉ đồng) sẽ được phân bổ vào chi phí nguyên vật liệu.



Riêng đối với thép xây dựng, giá trị tiêu thụ thép xây dựng có thể đạt 6.400 tỉ đồng trong năm nay. Để hoàn thành toàn bộ các dự án này đến năm 2023, giá trị tiêu thụ thép xây dựng có thể đạt tới 14.800 tỉ đồng.



Công ty chứng khoán này dự báo sản lượng tiêu thụ thép xây dựng năm 2021 sẽ tăng khoảng 10-12% nhờ vào đẩy mạnh đầu tư công, cùng với đó, thị trường bất động sản nhà ở nóng trở lại do lãi suất giảm và nguồn cung mở mới cao hơn.



Về giá nguyên vật liệu đầu vào trong năm 2021, VNDirect ước tính giá quặng sắt bình quân sẽ giảm xuống quanh 85 USD/tấn (tương đương giảm 10,5%). Mặt khác, giá than cốc và thép phế liệu bình quân cả năm sẽ tăng lên 135 USD/tấn (tương đương tăng 12,5%) và 280 USD/tấn (tương đương tăng 3%) trong năm 2021. Do đó, biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp thép xây dựng sẽ tăng 1-1,5 điểm% trong năm nay.



Đáng chú ý, theo nhìn nhận của nhóm chuyên gia, các doanh nghiệp thép xây dựng hàng đầu có thể sẽ giành thêm thị phần trong năm 2021.



Đối với mảng tôn mạ, VNDirect kỳ vọng sản lượng tiêu thụ sẽ tăng 7-10% trong năm 2021 nhờ vào làn sóng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam của các doanh nghiệp FDI và sản lượng xuất khẩu cao hơn do nhu cầu thế giới phục hồi.



Dù vậy, VNDirect cho rằng Hoa Sen và Nam Kim sẽ gặp khó khăn về biên lợi nhuận gộp trong năm nay do tình trạng dư cung đến từ sự gia nhập của các doanh nghiệp mới dẫn đến sự cạnh tranh về giá, thêm vào đó là khả năng giảm giá của HRC.

