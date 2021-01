Lộ nhân viên ngân hàng có thu nhập bình quân tăng mạnh nhất năm 2020

Cùng tuyển dụng hàng nghìn nhân viên ngân hàng trong năm 2020, nhưng thu nhập bình quân tại VIB và VietcomBank lại diễn biến trái chiều. Trong khi thu nhập nhân viên tại VIB tăng tới trên 4 triệu đồng/người/tháng, nhân viên VietcomBank "ngậm ngùi" khi lương và phụ cấp "co lại".





Thống kê tại 12 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 cho thấy, các nhà băng này đã cắt giảm hơn 1.100 nhân viên ngân hàng so với cuối năm 2019.

Hơn 1.100 nhân viên ngân hàng "mất việc"



Theo khảo sát của Dân Việt, tính đến cuối tháng 12/2020, số lượng nhân viên ngân hàng tại hơn 12 ngân hàng được thống kê đạt 115.885 người. Trong khi đó cuối năm 2019, con số này chỉ là 117.088 nhân viên.



Tại 12 ngân hàng được thống kê, có hơn 1.100 nhân viên ngân hàng "mất việc" trong năm 2020



Mạnh tay tuyển nhân sự trong năm 2020 phải kể đến là VIB với hơn 2.320 nhân viên so với cuối năm 2019. Tiếp theo là VietcomBank và TPBank với số lượng nhân viên tăng lần lượt 1,117 nhân viên và 994 nhân viên.



Ngoài ra, các ngân hàng khác vẫn thực hiện tuyển dụng trong năm 2020 gồm: LienVietpostBank (762 nhân viên); SeaBank (597 nhân viên); Ngân hàng Bắc Á (317 nhân viên); VietBank (200 nhân viên);...



Ngược lại, có tới hơn 6.000 nhân viên tại VPBank "mất việc" trong năm 2020 so với thời điểm cuối năm 2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất của nhà băng này. Hai ngân hàng còn lại cũng cắt giảm nhân sự năm 2020 là MB và Sacombank với con số lần lượt là 839 nhân viên và 591 nhân viên.





Tăng/giảm nhân viên ngân hàng năm 2020 so với cuối năm 2019 (người)



Thu nhập trái chiều, nhân viên VietcomBank và VIB "kẻ khóc, người cười"



Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã từng phát đi thông điệp yêu cầu ngành ngân hàng xem xét cắt giảm chi phí hoạt động và lương thưởng, không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Tuy nhiên, thống kê tại 12 nhà băng này cho thấy, lương và phụ cấp của nhân sự tại nhiều ngân hàng không những không giảm mà con tăng so với năm 2019. Hiện chỉ có 2/12 ngân hàng được thống kê giảm lương và phụ cấp nhân viên đó là VietcomBank và MB.



Lương và phụ cấp của nhân viên ngân hàng VietcomBank giảm 3,2 triệu đồng/người/tháng.



Trong đó, VietcomBank cắt giảm mạnh nhất với gần 3,2 triệu đồng/người/tháng. Sau khi cắt giảm, bình quân lương và phụ cấp của nhân viên ngân hàng VietcomBank trong năm 2020 giảm xuống chỉ còn 32,8 triệu đồng/tháng.



MB là nhà băng thứ 2 giảm thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng năm 2020, tuy nhiên mức giảm nhẹ 300 nghìn đồng/người/tháng. Hiện thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng này là 28,9 triệu đồng/người/tháng và đứng trong TOP 3 về thu nhập trong số 12 ngân hàng được thống kê.



Lương và phụ cấp bình quân năm 2020 của các ngân hàng



Ngược lại, không chỉ là nhà băng tuyển hàng nghìn nhân sự năm 2020, VIB còn là ngân hàng có mức chi lương và phụ cấp cho mỗi nhân viên tăng mạnh trong năm 2020. Thậm chí, nếu tính cả thu nhập khác, thu nhập bình quân của nhân viên VIB năm 2020 nhận về là 30,52 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,3 triệu đồng/tháng so với bình quân năm 2019.



Các ngân hàng có lương và phụ cấp trên 20 triệu khác bao gồm: VPBank, TPBank, Sacombank, Bac A Bank, SeaBank.



KienLongbank vẫn là nhà băng đứng chót bảng xếp hạng về thu nhập chỉ với 14 triệu đồng/người/tháng.





Theo HUYỀN ANH (Dân Việt)