Tổng cục Thuế chính thức thông tin về cách tính thuế xe công nghệ

Nghị định 126 nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải công nghệ, đúng với bản chất kinh tế phát sinh cũng như thông lệ quốc tế.



Để làm rõ các điểm mới trong Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12, Tổng cục Thuế chính thức thông tin chi tiết những thay đổi về cách tính thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ gọi xe công nghệ như Grab, Gojek, Bee... hay còn gọi là đơn vị hợp tác cá nhân kinh doanh.



Theo Tổng cục Thuế, Nghị định 126 ra đời nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải công nghệ, đúng với bản chất kinh tế phát sinh cũng như thông lệ quốc tế. Do đó các tổ chức, cá nhân có liên quan cần tìm hiểu kỹ về phương pháp tính thuế áp dụng theo quy định mới để từ đó nhận thức đúng về quyền lợi và nghĩa vụ của mình.



Giải thích rõ hơn những nội dung mới trong Nghị định, đại diện Tổng cục

Thuế chỉ ra các doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng cho toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh với mức thuế là 10%.



Cụ thể, quy định tại điểm c khoản 5 Điều 7 Nghị định 126 nêu: “Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, thì cá nhân không trực tiếp khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh đồng thời khai thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh…”



Với quy định này, các tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân (bao gồm cả lĩnh vực taxi công nghệ) phải có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng và xuất hoá đơn trên toàn bộ doanh thu theo quy định về thuế suất và khai thuế của tổ chức. Bên cạnh đó, các tổ chức ngày chỉ khấu trừ và khai thay, nộp thay cho cá nhân đối với thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế (biểu thuế tại Thông tư 92/2015/TT-BTC) không phân biệt hình thức phân chia khoản tiền thu được giữa tổ chức và cá nhân.



Do đó với những nội dung nêu trên, các tổ chức hợp tác kinh doanh như Grap, Goviet, Bee… sẽ phải tiến hành khai thuế giá trị gia tăng cho toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh với mức thuế là 10% và khai thay-nộp thay thuế thu nhập cá nhân (1,5%) cho các tài xế hợp tác với các hãng xe công nghệ này.



Lý giải về điều này, Tổng cục Thuế cho biết quy định cách tính thuế mới nhằm thu thuế giá trị gia tăng theo đúng bản chất hoạt động kinh doanh, lái xe chỉ có trách nhiệm nộp phần thuế thu nhập cá nhân 1,5% (nếu thu nhập vượt quá 100 triệu đồng/năm) và sẽ không phải nộp 3% thuế giá trị gia tăng như hiện nay mà trách nhiệm nộp thuế sẽ thuộc về doanh nghiệp.



Theo đó, Nghị định 126 quy định rõ hơn về việc khai thuế đối với mô hình hợp tác kinh doanh với cá nhân, không phải quy định mới về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận tải không thay đổi và vẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% như từ trước đến nay.



Tổng cục Thuế khẳng định quy định mới tại Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ của cá nhân tài xế (tài xế chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân 1,5% nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng) và không làm tăng giá cước vận tải (do chính sách thuế giá trị gia tăng 10% đối với ngành kinh doanh vận tải không thay đổi mà vẫn áp dụng từ trước đến nay).

