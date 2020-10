Giá gas tăng mạnh 6.000 đồng/bình 12kg, cổ phiếu doanh nghiệp kinh doanh gas vẫn… lặng sóng

Từ hôm nay 1/10, giá gas bán lẻ trong nước sẽ tăng thêm 6.000 đồng/bình 12kg. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp gas tăng giá và lần tăng giá thứ 6 tính từ đầu năm, với tổng mức tăng gần 100.000 đồng bình/12kg. Tuy nhiên, cổ phiếu nhóm doanh nghiệp (DN) ngành này vẫn khá “lặng sóng”.



Giá gas trong nước tiếp tục tăng thêm 6.000 đồng/bình 12kg (Ảnh: IT)





Cụ thể, giá gas bán lẻ trong nước sẽ tăng giá với mức tăng trung bình 500 đồng/kg. Trong đó, tại Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro), giá bán gas SP tăng 500 đồng/kg (đã tính thuế VAT), tương đương 6.000 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 324.500 đồng/bình 12kg.



Trong khi đó, Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam - PVGAS LPG miền Nam cũng cho biết, giá bán gas Petro Vietnam Gas cũng tăng 6.000 đồng bình 12kg và 22.500 đồng bình 45kg. Tương tự, Gas Petrolimex Sài Gòn cũng thông báo giá bán lẻ tháng 10 là 322.000 đồng/bình 12 kg.



Còn tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro), các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp này tăng 417 đồng/kg, tương ứng 5.000 đồng/bình 12kg, và tăng 19.000 đồng/bình 45kg.



Một số thương hiệu gas như City Petro, Esgas, Gas Pacific…, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng trong tháng 10 sẽ không vượt quá 347.000 đồng/bình 12kg và 1.301.000 đồng/bình 50kg.



Như vậy, gas đã tăng giá trong 4 tháng liên tiếp, kể từ tháng 7 năm nay với cùng lý do là do giá gas thế giới tăng. Trước đó, đầu tháng 7, giá gas tăng 3.500 đồng/bình 12 kg, tháng 8 và 9, mỗi tháng tăng 2.000 đồng/bình 12 kg. Với mức tăng thêm bình quân 6.000 đồng/bình 12 kg, mức giá này đã tăng gần gấp 3 lần so với tốc độ tăng của tháng 9 (tháng 9 mỗi kg gas chỉ tăng 167 đồng, tức tăng khoảng 2.000 đồng cho một bình gas 12 kg).



Nguyên nhân giá gas tháng 10 tăng là nhà cung cấp thế giới công bố giá gas bình quân đạt 377,5 USD một tấn, phát sinh thêm 17,5 USD so với tháng trước. Do giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ, nên việc lý giải giá gas tăng trong tháng 10 do… "phù hợp tình hình thế giới" là điều dễ hiểu.



Như vậy, từ đầu năm đến nay, tổng cộng giá gas đã tăng tới 95.500 đồng/bình 12kg.



Dù giá gas tăng mạnh như thế nhưng trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu một số DN kinh doanh ngành gas vẫn khá lặng sóng.



Chẳng hạn, với mã PGS của Công ty CP Kinh doanh khí Miền Nam (Gas South, HNX: PGS), kết phiên giao dịch hôm nay (1/10) lại đứng ớ mức giá 15.100 đồng/CP, giảm 600 đồng/CP so với thời điểm cuối tháng 9.



Theo BCTC bán niên được công bố, PGS có tổng doanh thu hơn 2.464 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 20 tỷ đồng. Ban lãnh đạo của PGS cũng dự báo công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2020, theo đó mục tiêu tổng doanh thu sẽ chỉ gần 6.383 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 93 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 30% so cùng kỳ.



Trong khi đó, mã chứng khoán PSC của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HNX: PSC) thì lại đứng ở mức giá 13.600 đồng/CP. Đây cũng là phiên thứ 7 liên tiếp cổ phiếu PSC đứng ở mức giá này, trong khi các phiên giao dịch trước đó thường "trắng" giao dịch hoặc chỉ khớp lệnh trung bình khoảng 200 cổ phiếu/phiên.



Cám cảnh hơn, cổ phiếu PCG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị (HNX: PCG), lại chính thức bị dưa vào diện cảnh báo từ ngày 25/8/2020. Trong hơn chục phiên giao dịch liên tiếp gần đây, cổ phiếu này chỉ đứng ở mức giá 5.300 đồng/CP, và thương xuyên "trắng" giao dịch.



Còn tại "ông lớn" Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS), kết thúc phiên giao dịch 1/10, cổ phiếu GAS tăng nhẹ lên mức giá 72.400 đồng/CP (tăng 1.100 đồng/CP, tương đương 1,54% so với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9). Tuy nhiên, mức giá này gần như đi ngang trong nhiều tháng qua do kết quả kinh doanh quý 2 và bán niên của GAS không mấy lạc quan.



Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 2 của GAS đạt 15.627 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ; tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần tăng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 2.402,3 tỷ đồng giảm 46% so với quý 2/2019. LNST giảm mạnh 43%, xuống còn 1.713 tỷ đồng trong đó LNST công ty mẹ là 1.714,3 tỷ đồng.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, GAS đạt 32.721 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ, LNST đạt 4.063 tỷ đồng giảm 34% so với nửa đầu năm 2019.



Điểm sáng của GAS trong nửa đầu năm 2020 là chi phí lãi vay giảm đáng kể và hàng trăm tỷ đồng lãi tiền gửi là lực đỡ quan trọng cho kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020 của GAS. Cụ thể, đến cuối quý 2/2020, lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của GAS là hơn 33.640 tỷ đồng, mang lại cho tổng công ty hàng trăm tỷ đồng tiền lãi.



