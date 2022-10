Hai ''cụ'' điệp khổng lồ ở Di Linh

Di chuyển trên Quốc lộ 20, đoạn đi qua xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh), nhiều du khách ấn tượng bởi hai cây điệp khổng lồ mọc ở một bên đường. Tán cây xanh đậm, bao phủ che mát cả một góc đường quê.



Đánh thức tiềm năng du lịch Di Linh

Hai “cụ” điệp khổng lồ nằm ven Quốc lộ 20, huyện Di Linh thu hút nhiều du khách ghé qua tạm nghỉ chân trên đường lên TP Đà Lạt



Không rõ được trồng vào năm nào nhưng bà con tại đây ước chừng hai cây điệp cũng hơn trăm năm tuổi. Người dân xóm “Hai Cây Điệp” luôn xem cây cổ thụ này là báu vật và luôn nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, dọn dẹp vệ sinh môi trường cẩn thận, sạch sẽ để tạo nên cảnh quan gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Trải qua bao thăng trầm lịch sử và thiên nhiên khắc nghiệt, cặp cây điệp vẫn đâm chồi nảy lộc, cành lá sum suê.



Ghé thăm 2 cây điệp cổ thụ giữa trưa mới thấy được giá trị. Tán cây tỏa rộng gần 100 m, phủ bóng toàn bộ mặt đường Quốc lộ 20. Phần gốc cây còn gây ấn tượng hơn với gần chục vòng tay người ôm.





Hai gốc cây cổ thụ che mát cả một góc đường rộng



Theo một số người cao niên trong xã, hai cây điệp này là do người Pháp trồng. Càng về sau, do hai cây điệp quá ấn tượng mà người dân nơi này đặt tên là xóm “Hai Cây Điệp”. Nhiều hàng quán dưới gốc cây cũng treo bảng mang tên Cây Điệp...



Bà Đỗ Thị Mỹ (60 tuổi, một hộ dân đang sinh sống dưới tán cây điệp 40 năm nay), cho biết: Từ khi 20 tuổi bà đã chuyển đến khu vực này sinh sống và đã thấy hai cây điệp to lớn, sừng sững tọa lạc tại đây.





Huyện Di Linh có nhiều cây điệp cổ thụ nhưng đây là 2 trong những cây điệp lớn nhất trên địa bàn huyện



Theo bà Mỹ, hai cây điệp có gần cả chục nhánh cây đâm xòe ra rất đẹp trên mỗi gốc và tỏa tán rộng bằng cả chục mái nhà gom lại. Có nhánh cây đã lớn bằng mấy vòng tay người ôm, từ vệ đường bên đây tỏa bóng qua cả vệ đường bên kia. Ngoài phong lan, dương xỉ, các nhánh trên thân cây mọc cả những cây sâm đất tươi tốt. Tuy nhiên, bà chưa thấy hai cây điệp bị gãy cành, nhánh gây sự cố cho người đi đường bao giờ.



Những ngày trời nắng nóng, dưới tán cây mát rượi, người dân, khách du lịch trên đường lên TP Đà Lạt thường xuyên ghé qua nghỉ chân, tận hưởng không khí trong lành.



Theo HOÀNG SA - CHÍNH THÀNH (baolamdong)