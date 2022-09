Kon Tum có nguy cơ ngập lụt sau bão Noru

Đến chiều tối 28-9, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã giảm, một số nơi nước bắt đầu rút đi, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra. Tuy nhiên, theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, nguy cơ lũ lụt vẫn có thể xảy ra trên các con sông lớn.

Nước lũ trên sông Đăk SNghé chảy qua địa phận huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, do ảnh hưởng của mưa bão, lũ trên các sông Đăk Bla, Pô Kô và Đăk Tờ Kan xuất hiện từ sáng 28/9, tăng nhanh và đạt đỉnh lũ vào chiều 28/9. Tuy nhiên, tình hình mưa do hoàn lưu bão số 4 vẫn còn diễn biến phức tạp, lũ trên các sông vẫn xuất hiện. Dự kiến, đến 21 giờ ngày 28/9, mực nước trên sông Đăk Pô Kô tại Đăk Mốt ở mức 587,2m, cao hơn mức báo động 3 là 0,7m; sông Đăk Bla tại Kon Plong ở mức 592m, cao hơn mức báo động 1 là 0,5m; sông Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô ở mức 577,8m, cao hơn mức báo động 1 là 0,8m.

Nước lũ gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông Pô Kô thuộc các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô và ven sông Đăk Tơ Kan tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Tô, với mức ngập sâu từ 0,3 - 1,5 m; thời gian ngập lụt kéo dài từ 15 giờ ngày 28/9 đến 1 giờ ngày 29/9. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên sông Pô Kô ở cấp 2; độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên các sông Đăk Bla, Đăk Tờ Kan ở cấp 1.

Liên quan đến một số thiệt hại do bão số 4, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, toàn tỉnh có 27 căn nhà bị ảnh hưởng; 11 xã bị mất điện do gió lốc, cây ngã đổ vào đường dây. Các tuyến đường Quốc lộ 40B, Quốc lộ 24, Tỉnh lộ 672, 673, 677, đường Đăk Kôi - Đăk Pxi 1, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh; đường Hồ Chí Minh và đường Trường Sơn Đông... bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm tại nhiều vị trí, gây ách tắc giao thông; nhiều công trình cầu, cống bị xói lở, ngập úng. Ngoài ra, có 12 công trình thủy lợi bị hư hỏng, xói lở kênh mương và hệ thống công trình trên kênh; khoảng 66 ha lúa, 193 ha cây trồng các loại khác bị ngập. Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang khẩn trương tiến hành khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra.