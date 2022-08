Lâm Đồng: Phạt 90 triệu đồng cơ sở nấu ăn lưu động gây ngộ độc thực phẩm

(GLO)- Cơ sở trên do ông Nguyễn Đình Giá làm chủ có hành vi vi phạm hành chính do chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.





Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đình Giá (SN 1985), là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Quyên (địa chỉ tại số 37G, đường Cao Thắng, phường 7, TP. Đà Lạt).



Ngoài ra, cơ sở này còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 4 tháng (từ ngày 1-8 đến ngày 1-12-2022).



Đồng thời, buộc phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm; khám, điều trị cho người bị ảnh hưởng.



Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng: Đây là vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại huyện Lạc Dương, có liên quan đến bữa ăn tại tiệc cưới của một gia đình (địa chỉ: tổ dân phố Đankia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) tổ chức tại nhà hàng giao lưu cồng chiêng vào trưa 31-7-2022 do cơ sở dịch vụ nấu ăn Quyên (địa chỉ: đường Cao Thắng, phường 7, TP. Đà Lạt) cung cấp cho 800 khách; trong đó, số ca mắc là 78 ca, không có ca tử vong. Căn nguyên nghi là do độc tố tụ cầu khuẩn vàng Staphylococcus aureus.



Ông Bùi Văn Độ-Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng thông tin trên tờ TTXVN: Cơ sở này đã chấp hành nộp phạt theo quyết định của UBND tỉnh và đang phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn để đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định trước khi hoạt động trở lại.



* Lưu ý: Đối với tất cả các trường hợp bị ngộ độc, sau khi sơ cứu tại chỗ đều phải đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất để được nhân viên y tế xử trí kịp thời hoặc cho hướng dẫn phù hợp. Tuyệt đối không được cho người bị ngộ độc uống thuốc cầm tiêu chảy. Cần lưu giữ thức ăn nghi gây ngộ độc thực phẩm để giúp việc xác định nguyên nhân gây ngộ độc và định hướng tìm chất trung hòa độc tính nếu có.



GIA BẢO (tổng hợp)