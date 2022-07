Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp đối tượng sau gần 1 tháng chém người, cướp xe máy

Ngày 16/7, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với K’Ban (18 tuổi, ngụ tại Thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.



Bình Định: Bắt nhanh nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản sau 10 giờ gây án

TP HCM: Phạm tội cướp tài sản do "chia tay đòi quà"

K’Ban bị bắt giữ sau gần 1 tháng chém người, cướp xe máy



Trước đó, vào tối 20/6, Công an phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Gia Huy cùng 2 người bạn là Phạm Ngọc Huy Tuấn và Lưu Bảo Huy cùng ngụ xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc) đang ngồi chơi tại Khu công nghiệp Lộc Sơn (phường Lộc Sơn) thì bị 2 thanh niên lạ mặt lao tới chém Gia Huy bị thương ở cánh tay. Bị chém bất ngờ, cả 3 người bỏ chạy thoát thân và để lại 2 chiếc xe máy thì bị 2 đối tượng cướp xe tẩu thoát khỏi hiện trường.



Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy tính chất, mức độ vụ việc nghiêm trọng, nên Công an phường Lộc Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an thành phố đã chỉ đạo, giao Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an phương Lộc Sơn vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.



Sau gần 1 tháng vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định K’Ban là đối tượng trực tiếp gây ra vụ chém người, cướp xe máy nói trên. Ngoài K’Ban còn có 1 đối tượng khác tham gia giúp sức thực hiện vụ cướp là K’Van (16 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc Thành).



Ngày 15/7, Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối K’Ban và thu giữ tang vật vụ cướp là chiếc xe máy và con dao rựa là hung khí gây án để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Riêng đối tượng K’Van do chưa đủ 17 tuổi, nên được người nhà bảo hộ cho tại ngoại dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan công an.



Sau khi bị bắt, K’Ban khai nhận: Vào thời điểm trên, đối tượng rủ K’Van từ xã Lộc Thành điều khiển xe máy ra Khu công nghiệp Lộc Sơn. Khi đi, K’Ban mang 4 con dao Thái Lan bỏ trong cốp xe máy và dắt 1 con dạo rựa ở khung xe. Khi tới Khu công nghiệp Lộc Sơn thì phát hiện 3 thanh niên đang ngồi chơi, nên K’Ban nảy sinh ý định cướp tài sản và rủ K’Van cùng tham gia. Sau đó, K’Ban xuống xe lao tới đe dọa tát vào mặt 1 trong 3 thanh niên nói trên, rồi dùng dạo rựa chém anh Nguyễn Gia Huy bị thương ở cánh tay. Nhân cơ hội khi 3 thanh niên bỏ chạy, K’Ban đã cướp chiếc xe máy của anh Phạm Ngọc Huy Tuấn bỏ tại hiện trường tẩu thoát mang về nhà cất dấu.



Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)