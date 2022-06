Bình Định: Bắt nhanh nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản sau 10 giờ gây án

Chiều 27.6, trung tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết công an huyện này đã bắt được nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại xã Phước Thuận, H.Tuy Phước.





Khoảng 2 giờ ngày 26.6, chị T.T.T (45 tuổi, ở H.Tuy Phước, Bình Định) đi lấy trái cây ở chợ Diêu Trì (H.Tuy Phước) để về bán. Khi đến QL19 thuộc xã Phước Thuận, H.Tuy Phước thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy ép chị T. ngã ra đường. Sau đó, kẻ lạ mặt kéo chị T. vào bụi cây đánh đập rồi hãm hiếp.



Nghi phạm Nguyễn Tấn Lân. Ảnh: Trị Bình



Mặc dù chị T. kêu cứu, van xin nhưng kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục đánh đập. Khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, kẻ lạ mặt đã cướp của chị T. nữ trang gồm 6 chỉ vàng rồi tẩu thoát. Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, may mắn thoát chết.



Nhận được tin báo, xác định đây là vụ án gây hậu quả nghiêm trọng, Công an H.Tuy Phước đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt kẻ gây án. Sau 10 giờ truy tìm, Công an H.Tuy Phước đã xác định nghi phạm là Nguyễn Tấn Lân (25 tuổi, ở xã Phước Thuận, H.Tuy Phước). Lân vừa được ra tù ngày 15.5 sau khi thụ án về tội trộm cắp tài sản.



Bước đầu, Nguyễn Tấn Lân khai nhận đã thực hiện vụ cướp của và hiếp dâm trên.



Sau khi cướp được số vàng của chị T., Nguyễn Tấn Lân đã mang xuống TP.Quy Nhơn bán cho một hiệu vàng với giá 13,4 triệu đồng. Công an H.Tuy Phước đã thu hồi toàn bộ số tài sản trên đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Lân để điều tra, làm rõ vụ án.



Lãnh đạo H.Tuy Phước đã thưởng nóng 5 tập thể và 10 cá nhân tham gia phá án nhanh. Ảnh: Trị Bình



Chiều 27.6, Huyện ủy, UBND H.Tuy Phước đã thưởng nóng 5 tập thể và 10 cá nhân của Công an H.Tuy Phước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.



Ngoài vụ án trên, Công an H.Tuy Phước còn điều tra, làm rõ một vụ trọng án khác xảy ra tại xã Phước Lộc, H.Tuy Phước.

Theo Trị Bình (TNO)