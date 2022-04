Bắt đối tượng trốn truy nã từ TP HCM lên Đắk Lắk

Đối tượng tên Nguyễn Quốc Anh, đang bị Công an quận 8, TP HCM truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Sáng 22-4, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Anh (25 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) cho Công an quận 8, TP HCM để xử lý theo thẩm quyền.





Đối tượng Nguyễn Quốc Anh tại cơ quan công an



Trước đó, ngày 19-4, trong lúc tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Tân Tiến, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Cơ động đã phối hợp với Công an phường Tân Tiến, cử lực lượng theo dõi và tiến hành xác minh nhân thân lai lịch.



Qua xác minh, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng tên Nguyễn Quốc Anh, đang bị Công an quận 8 truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đến đêm 21-4, lực lượng công an đã ập vào một phòng trọ ở phường Tân Tiến khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Anh.



Tại cơ quan công an, Quốc Anh khai nhận ngày 11-3-2019, đối tượng đến phòng trọ của anh Nguyễn Quốc Thoại (25 tuổi, ở quận 8) mượn xe máy hiệu Yamaha Exciter để đi làm.



Sau đó, đối tượng Anh lục bóp của anh Thoại lấy luôn giấy chứng nhận đăng ký xe rồi đi bán xe 30 triệu đồng.



Trong lúc Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ để khởi tố thì đối tượng Anh đã bỏ trốn đến tỉnh Đắk Lắk.



Theo C. Nguyên (NLĐO)