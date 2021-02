Chư Sê: Bắt đối tượng trồng gần nửa tấn cần sa rồi trốn truy nã

(GLO)- Chiều 23-2, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết đang làm thủ tục di lý đối tượng Trần Văn Tiến (SN 1968, trú tại xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) từ tỉnh Ninh Bình về để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiến là đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê truy nã về hành vi trồng cây cần sa với số lượng lớn trên địa bàn xã Hbông, huyện Chư Sê.





Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Tiến vào tạm trú tại làng Ring, xã Hbông để làm nông và có quen Ngô Văn Dược (SN 1962, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện). Khoảng tháng 3-2019, Dược gặp 1 đối tượng tên Thanh (chưa rõ lai lịch). Dược biết Thanh có hạt giống cây cần sa nên đã chủ động đề nghị Thanh cung cấp hạt giống cho mình trồng. Thanh đồng ý và mang hạt giống đến nhà Dược rồi thỏa thuận về việc cung cấp phân bón, cách ươm trồng, thu mua sản phẩm cây cần sa. Thanh cũng đưa trước cho Dược số tiền 8 triệu đồng.

Số cần sa cơ quan Công an thu giữ trong vụ án. Ảnh: Văn Ngọc



Sau khi nhận hạt giống, Dược đã tìm một số người quen để rủ trồng cần sa, tuy nhiên chỉ có Tiến và Đặng Quang Hòa (SN 1951, trú tại thôn Ia Sa, xã Hbông) đồng ý hợp tác. Khoảng tháng 4-2019, Tiến nhận từ Dược 0,3 kg hạt giống cây cần sa rồi dọn dẹp hơn 3.200 m2 đất rẫy của gia đình tại khu vực suối Ke, thuộc làng Ring để ươm trồng, chăm sóc. Đến ngày 7-10-2019, Công an huyện Chư Sê đã phát hiện điểm trồng cần sa trên, thu giữ hơn 2.100 cây cần sa với trọng lượng 463 kg. Biết bị phát hiện, Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng này mới đây đã bị Công an huyện Kim Sơn bắt giữ theo lệnh truy nã.



Trong khi đó, khoảng đầu tháng 5-2019, Dược cùng Hòa ươm khoảng 600 bầu cây cần sa rồi đem trồng trên hơn 1.750 m2 đất rẫy của gia đình Hòa tại thôn Ia Sa, xã Hbông. Đến khoảng đầu tháng 10-2019, khi biết số cần sa trồng tại đất của Tiến bị Công an phát hiện, để che giấu hành vi phạm tội, Dược đã chặt số cây cần sa trồng cùng Hòa rồi bỏ trốn. Lực lượng Công an huyện Chư Sê sau đó cũng phát hiện địa điểm này và thu giữ 1.730 cây cần sa với trọng lượng 127 kg.



Công an huyện Chư Sê đã điều tra, bắt giữ Dược và Hòa để xử lý. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 đối tượng này, Tòa án nhân dân huyện Chư Sê đã tuyên phạt Dược 42 tháng tù, Hòa 9 tháng tù cùng về tội “Trồng cây cần sa”.



VĂN NGỌC