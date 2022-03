Đắk Lắk: Bắt đối tượng từng bỏ trốn khi công an đang kiểm tra ma tuý

Chiều 22/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Tự An bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Võ Ngọc Triều (24 tuổi, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Triều bị Công an huyện Phù Cát (Bình Định) truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 20/10/2021, Công an huyện Phù Cát bắt quả tang Võ Ngọc Triều cùng một số người khác đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát). Trong lúc ập đến kiểm tra thì Triều bỏ trốn.

Triều tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Đến 10/11/2021, Công an huyện Phù Cát đã ra quyết định truy nã đối với Võ Ngọc Triều.

Được biết, Triều đã đến rất nhiều tỉnh thành khác để trốn trước khi đến Đắk Lắk. Khi đến trốn tại TP.Buôn Ma Thuột, Triều trú tại một căn nhà trên đường Quang Trung (phường Tân Tiến) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bàn giao Triều cho Công an huyện Phù Cát để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.