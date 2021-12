Bắt vụ đánh bạc tại văn phòng luật sư ở Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin vừa bắt vụ đánh bạc tại một văn phòng luật sư trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tối 8/12, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan công an vừa bắt một vụ đánh bạc trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Thiếu tướng Lê Vinh Quy không thông tin về vụ việc. "Công an TP.Buôn Ma Thuột đang thụ lý vụ việc", Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói.



Văn phòng luật sư M.H nơi bắt vụ đánh bạc. Ảnh: Duy Hậu

Ông Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng xác nhận vụ việc. Theo ông Tuấn, cơ quan công an vẫn đang điều tra xử lý vụ việc. "Chúng tôi đang làm nên vẫn chưa thể thông tin được về vụ việc"- ông Tuấn nói.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, chiều 7/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã bắt một vụ đánh bạc tại Văn phòng luật sư M.H (đường Lê Đại Cang, TP.Buôn Ma Thuột). Đây là văn phòng của luật sư M.H.

Tại thời điểm này có một số luật sư và cả cán bộ đang công tác trên địa bàn thành phố.