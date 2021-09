Đắk Lắk: Phạt cán bộ phường không mang khẩu trang, xuất hiện tại chốt kiểm dịch Covid-19

Hình ảnh một người đàn ông đứng trước cổng chợ không mang khẩu trang, nói chuyện với cán bộ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không đồng tình.

Chiều 3/9, một cán bộ lãnh đạo phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, tại phường này có một cán bộ không mang khẩu trang khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ Tân An (phường Tân An).



Hình ảnh người đàn ông không đeo khẩu trang nói chuyện với cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Mạng xã hội

Lãnh đạo này cho biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 3/9. Sau khi phát hiện sự việc UBND phường đã yêu cầu cán bộ đó giải trình. Đồng thời phường cũng đã xử phạt hành chính với mức phạt cao nhất là 3 triệu đồng đối với cán bộ vi phạm này.

Cũng theo vị lãnh đạo phường, người cán bộ trên đã tường trình do bị viêm xoang nên khi đến chốt kiểm soát dịch đã cởi khẩu trang để hít dầu.



Sau một lúc nói chuyện tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, cán bộ này lên xe đi tiếp. Ảnh: Mạng xã hội

"Mặc dù anh em đang căng mình chống dịch, chịu nhiều vất vả, bản thân anh cán bộ này cũng do bị bệnh viêm xoang nhưng quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm với hành vi vi phạm để răn đe cho không chỉ người dân mà cả lực lượng tham gia chống dịch" – lãnh đạo này nói.

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người đi ô tô, khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh tại chợ Tân An đã xuống xe nói chuyện với một số cán bộ làm nhiệm vụ tại đây. Thời điểm này người đàn ông không đeo khẩu trang. Sau khi được đăng tải, hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ khiến nhiều người dân không đồng tình.

Trước đó, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã có quyết định yêu cầu toàn bộ người dân không được đi chợ từ ngày 27/8-31/8. Từ ngày 3/9, người dân được phát phiếu cho đi chợ trở lại. Để công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, UBND thành phố đã yêu cầu các phường tổ chức kiểm soát việc đi chợ của người dân.