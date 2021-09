Đắk Lắk: Khởi tố người phụ nữ mua ma túy 'gài bẫy' chồng cũ

Cơ quan công an khởi tố bị can đối với người phụ nữ ở Đắk Lắk có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua ma túy để “gài bẫy” chồng cũ.

Bị can Thúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 13.9, tin từ Công an H.Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy (37 tuổi, trú TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời, cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý Thúy về hành vi vu khống, mua ma túy “gài bẫy” chồng cũ. Do Thúy đang nuôi con nhỏ nên công an cho bị can tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 15.8, Công an H.Krông Ana nhận được tin báo về việc anh Đ.V.Y. (42 tuổi) tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, Công an H.Krông Ana đã kiểm tra, phát hiện trong cốp xe máy của anh Y. có giấu 3 gói ma túy đá. Đồng thời, khi test nhanh, anh Y. cũng có kết quả dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, anh Y. một mực phủ nhận việc mình sử dụng ma túy và không hề biết số ma túy trong cốp xe từ đâu mà có.

Sàng lọc các thông tin liên quan, Công an H.Krông Ana phát hiện anh Y. không có trong danh sách quản lý của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy trên địa bàn nên chuyển hướng điều tra, đặt nghi vấn đối với Thúy. Sau nhiều lần làm việc với công an, cuối cùng Thúy thừa nhận mình đã tự mua ma túy để “gài bẫy” anh Y.

Theo lời khai của Thúy, bị can này và anh Y. đã ly hôn từ năm 2016 nhưng vẫn chung sống với nhau tại TT.Buôn Trấp. Mới đây, Thúy tiếp tục sinh hạ đứa con chung thứ 4 (hiện mới gần 3 tháng tuổi) với anh Y nhưng cuộc sống không hạnh phúc, thi thoảng Thúy bị anh Y. đánh.

Trong một lần lên mạng, Thúy vô tình xem được clip vợ lấy ma túy pha vào thức ăn cho chồng nên nảy sinh ý định gài bẫy anh Y. để trả thù.

Để thực hiện kế hoạch, Thúy tiếp tục lên mạng tìm hiểu các clip liên quan đến ma túy. Ngày 15.8, Thúy tìm mua 3 gói ma túy đá của 2 đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch trên địa bàn TT.Buôn Trấp với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Thúy lấy một phần hòa với nước chanh cho anh Y. uống. Số ma túy còn lại, Thúy dùng khẩu trang y tế gói kỹ và nhét vào cốp xe máy của anh Y. Khi anh Y. vừa ra khỏi nhà, Thúy liền gọi điện báo công an.

Hiện vụ án vợ mua ma túy "gài bẫy" chồng cũ trên đang được Công an H.Krông Ana tiếp tục điều tra, làm rõ.