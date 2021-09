Đắk Lắk: Khởi tố nhóm cá độ bóng đá qua mạng hơn 10 tỉ đồng

Từ đầu tháng 6 đến khi bị phát hiện, đường dây cá độ bóng đá qua mạng vừa bị khởi tố ở Đắk Lắk đã giao dịch hơn 10 tỉ đồng.



Đắk Nông: Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 40 tỉ đồng

Một số bị can trong nhóm cá độ bóng đá tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP



Ngày 11.9, Công an H.Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Trước đó, đêm 28.6, Công an H.Krông Ana và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp bắt quả tang Nguyễn Quốc Hưng (46 tuổi, trú TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana) đang giao dịch cá độ bóng đá với các con bạc tại một địa điểm ở TT.Buôn Trấp. Tại hiện trường, công an thu giữ 17 triệu đồng, 11 chiếc điện thoại di động.



Mở rộng điều tra, Công an H.Krông Ana xác định thêm 10 nghi phạm liên quan trong đường dây cá độ của Hưng, tất cả cùng trú H.Krông Ana.



Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 6.2021, Hưng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet rồi về chia nhỏ thành 19 tài khoản khác, giao cho các đối tượng trong đường dây để cá độ thắng thua bằng tiền với các con bạc. Mỗi ngày, nhóm người trong đường dây này tham gia giao dịch cá độ bình quân khoảng 330 triệu đồng. Tính từ đầu tháng 6 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đường dây cá độ bóng đá trên đã giao dịch cá độ hơn 10 tỉ đồng.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Ana tiếp tục điều tra, làm rõ thêm những nghi phạm liên quan trong đường dây cá độ bóng đá này để xử lý theo pháp luật.



