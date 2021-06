Hai nhóm người hỗn chiến, 2 người nhập viện

Trong quá trình hỗn chiến giữa 2 nhóm người tại một khách sạn trên địa bàn Phường 1 (TP Bảo Lộc) đã khiến 2 thanh niên bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.



10 nữ sinh hỗn chiến vì một cuộc tình tay ba

Đà Nẵng: Bắt 4 nghi phạm trong vụ hơn 10 côn đồ hỗn chiến

Cơ quan công an bảo vệ, khám nghiệm hiện trường vụ việc





Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ đêm 10/6, tại Aimée Homestay trên đường 28 Tháng 3 (Phường 1, TP Bảo Lộc) đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm người. Vào thời điểm trên, một nhóm người đang ở tại khách sạn Aimée Homestay thì xuất hiện nhóm thanh niên hơn 15 người đi trên 1 xe ô tô 16 chỗ ngồi mang biển số TP Hà Nội và 1 xe ô tô con mang biển số TP Hải Phòng mang theo hung khí tìm tới gặp nói chuyện với nhóm người trong khách sạn.



Được biết, nhóm người trong khách sạn này là nhân viên đang làm việc tại thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury. Trong quá trình nói chuyện, giữa 2 nhóm người này xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát hỗn chiến. Vụ hỗn chiến đã khiến 2 người đang ở trong khách sạn này bị đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu.



Hai nạn nhân bị đánh trọng thương được xác định là Mai Văn Sự (44 tuổi) và Phạm Duy Hải (33 tuổi), cùng tạm trú tại số 42 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP Bảo Lộc. Hiện, cả 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, anh Mai Văn Sự đang được theo dõi chấn thương sọ não.



Theo một số nhân chứng, vụ hỗn chiến chỉ xảy ra trong khoảng 5 – 7 phút. Ngay sau khi gây án, nhóm thanh niên đã lên 2 xe ô tô bỏ trốn tại hiện trường.



Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc và Công an Phường 1 đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; đồng thời, làm việc với một số nhân chứng để phục công tác điều tra, làm rõ vụ việc.



Ngay trong đêm, Công an TP Bảo Lộc cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp truy bắt nhóm thanh niên gây án để phục vụ công tác điều tra.



Đến sáng 11/6, Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập 16 người trong nhóm thanh niên tới khách sạn đánh người để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.



Theo cơ quan điều tra, do 16 người này đều đến từ nhiều tỉnh, thành phố TP Hà Nội, Thanh Hóa và Nam Đình… nên ngành y tế Bảo Lộc đang phối hợp để để 16 người này khai báo y tế và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.



Được biết, vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm người nói trên đều liên quan đến thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury (đóng tại số 42 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP Bảo Lộc).



Theo NGUYỄN QUÂN (LĐ online)