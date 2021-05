Đà Nẵng: Bắt 4 nghi phạm trong vụ hơn 10 côn đồ hỗn chiến

Ngày 26.5, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho hay, đã bắt được 4 nghi phạm trong vụ hỗn chiến trên đường Hoàng Thị Loan, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.



4 côn đồ đã bị bắt - ẢNH: VĂN TIẾN



Trước đó, chiều 22.5, Công an Q.Liên Chiểu nhận thông tin có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến trên đường Hoàng Thị Loan, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, nên đã bố trí lực lượng vây bắt.



Lúc này, hai nhóm với hơn 10 người vừa xuống ô tô, mang hung khí mã tấu, gậy sắt… xông vào chém nhau náo loạn khu vực.



Công an quận đã giải tán, qua truy xét, bắt được 4 côn đồ gồm: Nguyễn Hồng Thanh (29 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong), Huỳnh Phụng (ngụ tổ 25 P.Hải Châu 2, cùng Q.Hải Châu), Nguyễn Quang Huy (ngụ tổ 12 P.Tam Thuận) và Nguyễn Quang Lâm (cùng 27 tuổi, ngụ tổ 19 P.Chính Gián, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).



Tang vật thu giữ gồm: 6 gậy sắt dài 1m, 1 kiếm tự chế dài 80cm, 1 nhị khúc, 1 ô tô BS 43A - 393.47, 1 xe máy BS 75B1 - 379.74.



Theo khai nhận, 4 nghi phạm trên nghe đồng bọn tên Ngôn (ngụ P.Hòa Minh) bị một nhóm khác chặn đánh do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nên đã lên ô tô từ trung tâm thành phố kéo lên P.Hòa Minh để giúp Ngôn hỗn chiến với nhóm côn đồ khác. Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Văn Tiến (TNO)