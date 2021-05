Bắt nhóm thanh niên thủ súng K59 cùng 15 viên đạn chuẩn bị hỗn chiến

Ngày 24/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay đã bàn giao đối tượng Phạm Linh Cường (SN 1986, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng tang vật là khẩu súng K59 cùng 15 viên đạn cho Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.





Theo điều tra của công an, Cường và Đạt Đầm Sen (chưa rõ lai lịch) có mâu thuẫn với nhau nên hẹn nhau ở căn nhà đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân để nói chuyện.



Tối 6/5, Cường rủ thêm Cao Hoàng Điệp (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Phạm Văn Phong (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) đi xe ô tô tới địa điểm để gặp Đạt Đầm Sen. Lúc đi, Cường thủ khẩu súng K59 cùng 15 viên đạn trong túi quần.



Khẩu súng cùng số đạn bị thu giữ.



Khi cả ba di chuyển xe ô tô tới điểm hẹn thì Cường và Phong xuống xe đi bộ vào quán ngồi đợi, còn Điệp ngồi trong xe ô tô. Người dân thấy nhóm này nghi vấn nên báo công an.



Công an có mặt khống chế các đối tượng, đưa về trụ sở. Khám xét, công an thu súng, đạn. Trích lục hồ sơ, Cường mang 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản".



Khẩu súng K59 cùng 15 viên đạn, Cường khai mua của 1 đối tượng với giá là 25 triệu đồng.



Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

