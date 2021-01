Lâm Đồng: Dụ thiếu nữ chat sex qua Zalo rồi tống tiền

Dụ thiếu nữ 19 tuổi chat sex qua zalo và hứa trả thù lao tương đương 1 điện thoại iPhone 12, nhưng sau đó Nguyễn Thiện Nguyễn dọa sẽ bán các video clip chat khỏa thân của nạn nhân để tống tiền.

Nguyễn Thiện Nguyễn tại cơ quan điều tra ẢNH: GIA BÌNH

Tự xưng là nữ để lừa thiếu nữ 19 tuổi chat sex

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng tháng 8 - 9.2020, Nguyễn Thiện Nguyễn (27 tuổi, quê Cà Mau - lúc này tạm trú tại tại xã Ka Đô, H.Đơn Dương, Lâm Đồng), sử dụng tài khoản zalo tên “Linh nhi Bds” kết bạn với tài khoản zalo của L.T.Q.V. (19 tuổi, tạm trú TP.Đà Lạt).

Ngày 11.1.2021, Nguyễn dùng tài khoản zalo “Linh nhi Bds” nói trên, tự xưng là nữ, trò chuyện và đề nghị chat sex (chat khỏa thân kích dục qua video, hình ảnh) với V., hứa sẽ trả công tương đương 1 điện thoại di động iPhone 12.

Ngay trong chiều 11.1, V. khỏa thân và gọi video call cho Nguyễn thông qua tài khoản zalo “Linh nhi Bds” với tổng số 04 cuộc gọi video call. Trong lúc chat sex bằng hình thức quay video clip, Nguyễn đã sử dụng phần mềm có tính năng quay lại màn hình điện thoại để ghi lại hình ảnh khỏa thân, kích dục của thiếu nữ 19 tuổi qua video call.

Nguyễn dùng zalo và xưng là nữ để "dụ" V ẢNH: GIA BÌNH

Tối cùng ngày (11.1), sau khi chat sex xong, V. đòi Nguyễn trả tiền theo thỏa thuận. Nguyễn không những không đồng ý mà còn đưa ra lời giễu cợt là chat sex để "biết chị là ai thôi". Tiếp đó, Nguyễn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của V. nên dọa sẽ bán video clip chứa hình ảnh khỏa thân, kích dục của V., buộc V. phải trả tiền cho Nguyễn.

Sau đó, Nguyễn tiếp tục trò chuyện với chị V. và “hù” sẽ bán các video clip có chứa hình ảnh khỏa thân, kích dục của V. cho người khác. Để V. tin và nhằm uy hiếp nạn nhân, Nguyễn đã gửi 04 đoạn video clip (đã chỉnh sửa) cho V. xem.

Đề nghị trả 20 triệu đồng để mua lại hình ảnh nhạy cảm

Lo sợ hình ảnh khỏa thân của mình bị phát tán, V. đề nghị mua lại 04 đoạn video clip chứa hình ảnh khỏa thân, kích dục của mình với giá 20 triệu. Nguyễn đồng ý và thúc giục chị V. phải chuyển tiền cho Nguyễn.

Nguyễn tại cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng ẢNH: GIA BÌNH

Bị Nguyễn đe dọa bán clip khỏa thân và thúc giục chuyển tiền, sáng 12.1, chị V. chuyển vào tài khoản của Nguyễn 1 triệu đồng.

Ngày 14.1, lo sợ bị phát hiện và sợ công an điều tra nên Nguyễn xóa tài khoản zalo tên “Linh nhi Bds”. Tuy nhiên, cùng ngày, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng bắt Nguyễn tại Đồng Nai sau khi chị V. tố giác và di lý nghi can về Lâm Đồng để xử lý. Tại cơ quan công an, Nguyễn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ngày 16.1, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thiện Nguyễn để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tống tiền thiếu nữ 19 tuổi sau khi dụ nạn nhân chat sex.

Theo Gia Bình (TNO)