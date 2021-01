Kon Tum bắt 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trong lúc đi tuần tra, cơ quan công an đã phát hiện 5 người đàn ông nói tiếng Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh 5 người này đều không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh.



1 trong 5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại tỉnh Quảng Ninh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngày 21.1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị vừa phát hiện 5 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện 5 người này đang được cách ly tại khu cách ly tỉnh Kon Tum.



Qua làm việc, các đối tượng không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, 5 giờ 30 ngày 20.1, trong lúc đi tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến xe TP.Kon Tum, Công an P.Quang Trung đã phát hiện 5 người đàn ông nói tiếng Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, công an đã trình báo đội an ninh Công an TP.Kon Tum để tiến hành kiểm tra, xử lý.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định 5 người này gồm: Vi Lập Thiện (25 tuổi), Vi Siêu Bỉ (23 tuổi), Lục Khuê Hạnh (24 tuổi), Châu Kiến Quốc (26 tuổi), Liễu Vinh Tông (24 tuổi, cùng trú tại Q.Liễu Giang, TP.Phúc Kiến, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người này không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh.

Khai báo với cơ quan công an, nhóm người này cho biết đã nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch tại Quảng Ninh từ ngày 16.1 rồi di chuyển bằng ô tô vào TP.HCM, sau đó đi xe khách về TP.Pleiku (Gia Lai). Nhóm người trên tiếp tục bắt xe taxi từ Gia Lai qua Kon Tum và bị cơ quan chức năng phát hiện khi đang ngồi uống cà phê tại quán nước gần bến xe TP.Kon Tum.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP.Kon Tum tiến hành xác minh, điều tra các trường hợp công dân Trung Quốc nói trên. Đến 8 giờ ngày 20.1, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng đã đưa các công dân Trung Quốc từ Bến xe Trung tâm TP.Kon Tum về cách ly y tế. Trong suốt quá trình từ lúc nhập cảnh vào Việt Nam đến lúc thực hiện cách ly y tế, 5 công dân Trung Quốc này đều đeo khẩu trang.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum đã tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm của những trường hợp này để làm xét nghiệm sàng lọc với SARS-CoV-2 (hiện tại chưa có kết quả). Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Kon Tum đã thực hiện cách ly y tế đối với 3 người tiếp xúc gần nhóm người Trung Quốc này.

Theo Đức Nhật (TNO)