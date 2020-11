Rợn người vụ vợ chết nhiều ngày nhưng "chồng" vẫn đắp chăn để trên giường, không khai báo

Người phụ nữ đã chết từ 4 - 5 ngày trước, thi thể được đắp chăn nằm trên giường theo tư thế cũ, mùi tử khí bốc lên nồng nặc nhưng người đàn ông sống cùng vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi chủ nhà trọ phát hiện.

Thông tin mới từ các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng cho biết, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà V.T.H.M (41 tuổi, quê Bình Định) trong phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư (Phường 8, TP.Đà Lạt).

Theo điều tra ban đầu, bà M. quê Bình Định, thuê nhà trọ trên đường Trần Khánh Dư, P.8 (Đà Lạt) sống cùng người đàn ông tên Phạm Kim H. (33 tuổi). Hằng ngày, bà M. bán trái cây dạo ở hồ Xuân Hương Đà Lạt, còn H. làm nghề lái xe.

Ngày 5/11, chủ nhà vào phòng trọ của hai người này thì thấy bà M. trùm chăn nằm trên giường, ông H. nói do vợ bị bệnh nên cả hai phải nghỉ làm.

Ngày 6/11, một số người dân sống cùng khu trọ nhận thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ căn phòng của vợ chồng bà M. đã báo với chủ nhà kiểm tra.

Chủ nhà khi kiểm tra đã bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân ở trên giường với tư thế nằm đắp kín chăn, mùi tử khí bốc lên. Sau khi phát hiện sự việc bất thường, người dân đã báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương.

Cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân đã tử vong khoảng 4 - 5 ngày trước, thân thể nạn nhân không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Các cơ quan chức năng đã lấy các mẫu trong cơ thể nạn nhân gửi đi giám định để xác định nguyên nhân cái chết.

Đến hiện tại, việc điều tra vẫn gặp nhiều khó khăn do H. không khai báo bất cứ điều gì tại cơ quan công an. Do đó, vẫn chưa thể khẳng định đây có phải vụ án mạng hay không.

