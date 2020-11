Lâm Đồng: Báo động khẩn nguy cơ sạt lở, ngập úng, hồ đập hư hỏng đe dọa vùng hạ du

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo khẩn cấp cho biết nhiều hồ chứa thủy lợi xuất hiện hiện tượng bất thường, có nguy cơ sạt lở, lũ quét mất an toàn cho công trình và đe dọa tính mạng người dân vùng hạ du.

Ngày 10-11, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết vừa có báo cáo khẩn cấp về tình trạng 5 hồ chứa thủy lợi xuất hiện hiện tượng bất thường, gồm hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), Đinh Trang Thượng II (huyện Di Linh), Tư Nghĩa (huyện Cát Tiên), P’róh và Ma Đanh (huyện Đơn Dương).

Sạt lở uy hiếp UBND xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Hồ Tuyền Lâm, nơi có rất nhiều du khách tham quan, xảy ra hiện tượng thấm nước trên thân đập lớn hơn mức cho phép. Các vệt thấm bất thường từ mái hạ lưu xuống thân đập và dọc theo chiều dài thân đập. Bề mặt đập cũng bị sụt lún, rạn nứt. Cầu tràn có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, có thể gây nguy cơ sập đổ ảnh hưởng tới an toàn công trình, tài sản và tính mạng người dân.

Theo ngành chức năng, vấn đề cấp thiết là dựng barie tại 2 đầu của đập để ngăn những xe có tải trọng lớn như xe tải chở vật liệu xây dựng, xe khách loại lớn chạy qua.

Các hồ chứa còn lại đều xuất hiện tình trạng thấm qua thân đập, có vị trí bị thấm mạnh, nước chảy thành dòng lớn, không đảm bảo an toàn khi có mưa bão như hiện nay.

Sạt lở đoạn Quốc lộ 27C uy hiếp Trường Mầm non Đạ Sar với hơn 400 học sinh đang theo học.

UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng sạt lở đất gần trụ sở UBND xã Đưng K’Nớ và đề xuất phương án với huyện để khẩn trương ứng phó thiên tai do bão số 12.

Theo báo cáo của UBND xã Đưng K’Nớ, khu vực có nguy cơ sạt lở nằm ngay phía sau trụ sở của UBND xã. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, hiện nhiều vết nứt đã xuất hiện trên bờ taluy dương cao hàng chục mét. Bề mặt taluy phía trên đồi cao đang bị tụt chân, sụt xuống khoảng 50 cm so với mặt bằng cũ do nước chảy ngầm bên trong. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều vết nứt với chiều rộng khoảng 30 – 40 cm và dài khoảng 30 – 40 m dọc theo vòng cung của bờ taluy.

Cũng trên địa bàn huyện Lạc Dương đoạn qua Quốc lộ 27C, xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng nhất tại vị trí từ Km 107+430 tới Km 107+490 (khoảng 60 m), nằm phía trên Trường Mầm non Đạ Sar (thôn 6, xã Đạ Sar), đang đe dọa ngôi trường 3 tầng phía dưới với hơn 400 học sinh theo học.

Nước sông và các hồ chứa đang dâng cao, lực lượng chức năng cảnh báo khẩn cấp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo lốc và gió giật mạnh gây ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất tại TP Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng; đặc biệt là tại các khu vực thượng nguồn sông Đa Nhim (xã Đa Sar, Đạ Nhim, Đa Chas thuộc huyện Lạc Dương; Xuân Trường, Xuân Thọ thuộc TP Đà Lạt), thượng nguồn sông Cam Ly (TP Đà Lạt, Lâm Hà, Đức Trọng); thượng nguồn sông Krông Nô (xã Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’Rông thuộc huyện Đam Rông).

Đình Thi (NLĐO)