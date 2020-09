Vụ trẻ đuối nước tử vong ở Bảo Lộc: Không phát hiện thêm nạn nhân

Đến 17 giờ 30 phút ngày 26.9, hồ tưới cà phê nơi 3 cháu nhỏ đuối nước cơ bản đã được hút cạn. Rất may không còn phát hiện nạn nhân nào.



Đuối nước khi trượt chân rơi xuống hồ tưới cà phê, 3 cháu bé tử vong



Ông Phạm Công Hương, Phó chủ tịch UBND xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết, đến 17 giờ 30 phút ngày 26.9, liên quan đến vụ việc 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm dưới hồ cà phê vừa xảy ra trên địa bàn, chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ đã hoàn tất mọi công tác tìm kiếm, cứu hộ.



Sau khi tìm kiếm được 3 cháu nhỏ đuối nước dưới hồ tưới cà phê tại Thôn 5 (xã Đại Lào), chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an tiếp tục huy động 2 máy bơm nước, máy múc đào rảnh bơm nước triển khai các phương án cứu hộ, tìm kiếm. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng liên tục thay nhau lặn tìm tránh việc bỏ sót các nạn nhân (nếu có) dưới hồ. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, hồ tưới cà phê nơi 3 cháu nhỏ gặp nạn cơ bản đã được hút cạn. Rất may không còn phát hiện nạn nhân nào.



Cũng theo ông Phạm Công Hương, hiện tại địa pihương và các cơ quan chức năng cũng đã xác định được nhóm trẻ đi chơi có tổng cộng 6 cháu. Ba cháu nhỏ còn lại đều đã về nhà an toàn.



Máy múc được huy động đào mương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm



Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin: Vào khoảng 12 giờ ngày 26.9, một nhóm học sinh cấp 1 (có 6 cháu nhỏ từ lớp 2 đến lớp 5) đều ở tại Thôn 5 (xã Đại Lào, Bảo Lộc) dắt nhau đi chơi trong xóm. Lúc đi qua một hồ tưới cà phê thì không may 3 cháu nhỏ bị rơi xuống hồ. Thấy vậy, những đứa trẻ còn lại đã chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu. Sau đó, người dân và các lực lượng cứu hộ đã đưa 3 cháu nhỏ gặp nạn lên bờ nhưng các em đều đã tử vong thương tâm.



Ba cháu nhỏ bị đuối nước được xác định, gồm: Nguyễn Thị Kim Ngân (10 tuổi), Nguyễn Hữu Bảo (7 tuổi – em cháu Ngân) và cháu Phạm Đình Chiến (8 tuổi) cùng ngụ tại Thôn 5 (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc). Hiện, chính quyền địa phương và các ngành chức năng xã Đại Lào và TP.Bảo Lộc đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu nhỏ.

Theo TRÙNG DƯƠNG (THANHNIEN)