Đuối nước khi trượt chân rơi xuống hồ tưới cà phê, 3 cháu bé tử vong

3 cháu nhỏ được vớt lên từ hồ tưới nước cà phê đã tử vong. Hiện vẫn chưa xác định chính xác có bao nhiêu em trong nhóm học sinh bị đuối nước.



Cứu em trai, bé gái 13 tuổi đuối nước thương tâm

Hồ tưới cà phê nơi 3 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Trùng Dương





Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 26.9, một nhóm học sinh cấp 1 (đều ngụ thôn 5, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) dắt nhau đi chơi trong xóm. Lúc đi qua một hồ tưới cà phê, không may các cháu bị rơi xuống hồ, đuối nước.



Thấy vậy, một số bé chạy đi tri hô người lớn đến ứng cứu. Lúc nhóm trẻ nhỏ gặp nạn, hầu hết người lớn trong thôn 5 (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) đều đi dự tiệc cưới. Khoảng 20 phút sau, một số người dân trong thôn 5 mới hay tin, lao xuống hồ tìm kiếm các cháu nhỏ, đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.



Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được triển khai - Ảnh: Trùng Dương



Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ số 3 Công an Lâm Đồng (đóng tại TP.Bảo Lộc) cùng Công an TP.Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các cháu nhỏ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả 3 cháu đều tử vong.





Máy múc được huy động tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Trùng Dương



Ba cháu nhỏ bị đuối nước được xác định, gồm: Nguyễn Thị Kim Ngân (10 tuổi), Nguyễn Hữu Bảo (7 tuổi, em của Ngân) và Phạm Đình Chiến (8 tuổi)



Theo ông Phạm Công Hương, Phó chủ tịch UBND xã Đại Lào, hồ tưới cà phê, nơi các cháu nhỏ gặp nạn, sâu hơn 2 m. Hiện địa phương và cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định cụ thể nhóm học sinh đi chơi gồm 3 cháu bị đuối nước có tất cả bao nhiêu em. Vì vậy, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục bơm nước triển khai công tác cứu hộ đề phòng còn có nạn nhân khác.



Theo TRÙNG DƯƠNG (thanhnien)