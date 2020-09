Nhóm thanh niên thuê phòng trọ phê ma túy lúc sáng sớm

Mới sáng sớm nhưng khi lực lượng công an vào kiểm tra thì nhóm 7 nam nữ thanh niên đã phê ma túy.

Sáng 7-9, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục xử lý vụ việc nhóm nam nữ thanh niên được phát hiện dương tính với chất ma túy trong phòng trọ.



Nhóm nam nữ thanh niên được phát hiện phê ma túy trong phòng trọ

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3-9, một tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Krông Pắk đã kiểm tra một phòng trọ ở tổ dân phố 7 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) do bà Nguyễn Thị Thanh T. (SN1998, ngụ tỉnh Kon Tum) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 8 người (4 nam, 4 nữ) ở trong 1 phòng có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy trái phép nên tổ chức kiểm tra. Qua test nhanh, có 7 đối tượng dương tính với chất ma túy gồm: Nguyễn Thị Thanh T. (SN 2000), Phạm Hồng Ph. (SN 2000), Huỳnh Thanh Q. (SN 2001), Trần Văn H. (SN 1996), Võ Văn S. (SN 1977, cùng ngụ huyện Krông Pắk); Đoàn Thị Thu Th. (SN 2000) và Bùi Thị Ngọc A. (SN 2002, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

"Chúng tôi đang phối hợp để tổ chức giáo dục tại phường, xã đối với nhóm nam nữ thanh niên này" - một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk cho biết thêm.

Cao Nguyên (NLĐO)